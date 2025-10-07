Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom

Strašna tragedija u Zagrebu. Dvoje ljudi preminulo je u utorak popodne u stanu u Bezdanskoj ulici u Prečkom. Kako se doznaje, policija je dojavu dobila oko 18.15 sati. Prema prvim podacima, nema tragova koji upućuju na nasilnu smrt.

Očevidom će se utvrditi uzrok smrti, no kako se neslužbeno doznaje, sumnja se na trovanje ugljičnim monoksidom.

Uskoro više

Ključni savjeti i preporuke:



Redovito prozračujte prostorije poput kuhinja, kupaonica, kotlovnica, garaža te sve one gdje koristite razna plinska trošila ili peći za grijanje;

Ne zaključavajte kupaonicu kada se idete tuširati ako koristite plinski bojler, kako bi vam se u slučaju trovanja mogla brzo pružiti pomoć;

Obavezno jednom godišnje angažirajte ovlaštenog dimnjačara da vam pregleda dimnjak;

Instalaciju bojlera, peći, štednjaka i ostalih trošila prepustite isključivo ovlaštenim stručnjacima;

Zamijenite stara atmosferska plinska trošila za nova, kondenzacijska, koja su sigurnija za uporabu;

Redovito servisirajte svoje kućanske aparate koji rade na plin;

Nabavite detektor ugljičnog monoksida te angažirajte stručnu osobu koja će ga postaviti na za to primjereno mjesto.