Obavijesti

News

Komentari 0
OTROVALI SE MONOKSIDOM?

Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)

Kako se doznaje, policija je dojavu dobila oko 18.15 sati. Prema prvim podacima, nema tragova koji upućuju na nasilnu smrt.

Strašna tragedija u Zagrebu. Dvoje ljudi preminulo je u utorak popodne u stanu u Bezdanskoj ulici u Prečkom.  Kako se doznaje, policija je dojavu dobila oko 18.15 sati. Prema prvim podacima, nema tragova koji upućuju na nasilnu smrt.

Očevidom će se utvrditi uzrok smrti, no kako se neslužbeno doznaje, sumnja se na trovanje ugljičnim monoksidom.

Uskoro više

HITNO IH PREVEZLI NA REBRO Dvije žene u Zagrebu otrovale se monoskidom, bojler radio iako je bio ranije zapečaćen
Dvije žene u Zagrebu otrovale se monoskidom, bojler radio iako je bio ranije zapečaćen

Ključni savjeti i preporuke:
 

  • Redovito prozračujte prostorije poput kuhinja, kupaonica, kotlovnica, garaža te sve one gdje koristite razna plinska trošila ili peći za grijanje;
  • Ne zaključavajte kupaonicu kada se idete tuširati ako koristite plinski bojler, kako bi vam se u slučaju trovanja mogla brzo pružiti pomoć;
  • Obavezno jednom godišnje angažirajte ovlaštenog dimnjačara  da vam pregleda dimnjak;
  • Instalaciju bojlera, peći, štednjaka i ostalih trošila prepustite isključivo ovlaštenim stručnjacima;
  • Zamijenite stara atmosferska plinska trošila za nova, kondenzacijska, koja su sigurnija  za  uporabu;
  • Redovito servisirajte svoje kućanske aparate koji rade na plin;
  • Nabavite detektor ugljičnog monoksida te angažirajte stručnu osobu koja će ga postaviti na za to primjereno mjesto.
KRIV JE BOJLER Dugo Selo: Djevojčica se u kući otrovala monoksidom, hitno su je prevezli na KBC Rebro
Dugo Selo: Djevojčica se u kući otrovala monoksidom, hitno su je prevezli na KBC Rebro

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
DP-ovka koja istražuje zločine partizana: 'Nisam se slikala za Playboy'. Sud: 'Ali to jeste vi!
GOLA ISTINA I GOLA LAŽ

DP-ovka koja istražuje zločine partizana: 'Nisam se slikala za Playboy'. Sud: 'Ali to jeste vi!

Vlatku Vukelić je Penava učlanio u DP unatoč optužnici i poručio da će s njom znanstveno utvrditi istinu. Otkrivamo da je Vukelić na sudu lažno svjedočila o svom snimanju za Playboy i htjela izvući 53.000 € odštete
Član obitelji poginule braće: 'Ovo je užas, sat vremena prije tragedije čuli smo se s njima'
EKSKLUZIVNO ZA 24SATA

Član obitelji poginule braće: 'Ovo je užas, sat vremena prije tragedije čuli smo se s njima'

Kako nam je potvrđeno iz hrvatskog veleposlanstva u Sloveniji, tijela preminulih prebačena su u Ljubljanu na obdukciju...
DP-ovka zbog sladoleda sama dokazala da je bila u Playboyu! Evo i poruke koje je slala fotiću
EKSKLUZIVNO OTKRIĆE 24SATA

DP-ovka zbog sladoleda sama dokazala da je bila u Playboyu! Evo i poruke koje je slala fotiću

Povjesničarka i novopečena članica Domovinskog pokreta nam je poručila da dokažemo da je to ona u Playboyu unatoč sudskoj presudi kojom je to utvrđeno. Evo novih fotografija koje dokazuju da je lagala...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025