TRAGEDIJA U ZAGREBU Pronašli mrtvu osobu u izgorjeloj kući

Vatrogasci su pronašli preminulu osobu u kući u kojoj je izbio požar u nedjelju u 21.7 sati u Zagrebu. Na teren su izašli po dojavi susjeda koji je primijetio da se dimi iz krovišta kuće preko puta, priopćili su vatrogasci.

Pretražili su prostor i otkrili da je požar ipak u prizemlju. Pronašli su osobu koja nije davala znakove života, a hitna pomoć upućena je na mjesto intervencije. Utvrdili su smrt osobe.