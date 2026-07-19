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POŽAR U PRIZEMLJU

TRAGEDIJA U ZAGREBU Pronašli mrtvu osobu u izgorjeloj kući

Piše Iva Tomas,
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TRAGEDIJA U ZAGREBU Pronašli mrtvu osobu u izgorjeloj kući
U industrijskoj zoni u Pribislavcu izbio je veliki požar | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Pronašli su osobu koja nije davala znakove života, a hitna pomoć upućena je na mjesto intervencije. Utvrdili su smrt osobe

Vatrogasci su pronašli preminulu osobu u kući u kojoj je izbio požar u nedjelju u 21.7 sati u Zagrebu. Na teren su izašli po dojavi susjeda koji je primijetio da se dimi iz krovišta kuće preko puta, priopćili su vatrogasci.

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Pretražili su prostor i otkrili da je požar ipak u prizemlju. Pronašli su osobu koja nije davala znakove života, a hitna pomoć upućena je na mjesto intervencije. Utvrdili su smrt osobe.

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