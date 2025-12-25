Obavijesti

Tragedija za blagdane u Italiji: Muškarac se ugušio na večeri, zapeo mu komad panettonea...

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: canva, ilustracija

Obiteljsko okupljanje u Settimo Torineseu završilo kobno tijekom božićnog ručka

Blagdansko okupljanje jedne obitelji na sjeveru Italije završilo je tragično, nakon što je muškarac izgubio život tijekom božićnog slavlja. U mjestu Settimo Torinese, nedaleko od Torina, 47-godišnjak se ugušio jedući tradicionalni božićni kolač panettone, javlja Corriere della Sera

Preminuli je identificiran kao Giovanni Lopez. Nesreća se dogodila u obiteljskoj kući njegovih roditelja, u ulici Foglizzo u četvrti Borgo Nuovo, gdje su zajedno obilježavali Božić. U jednom trenutku komad kolača zapriječio mu je dišne putove, zbog čega je ostao bez daha.

Članovi obitelji odmah su reagirali, pokušali mu pomoći te pozvali hitnu medicinsku službu. Liječnici su stigli vrlo brzo, no unatoč njihovoj intervenciji, muškarcu više nije bilo spasa i mogli su samo potvrditi smrt.

Na mjesto događaja izašli su i karabinjeri, kao i mrtvozornik. Nakon obavljenog očevida, smrt je službeno okarakterizirana kao nesretan slučaj izazvan gušenjem.

