Tragedjia u Dugoj Resi: U rijeci Mrežnici utopio se muškarac

Muškarac (65) utopio se u nedjelju u rijeci Mrežnici, u naselju Mrežnički Brig u Dugoj Resi, izvijestila je karlovačka policija.

Kako se navodi, na mjestu tragedije su obavili očevid. O događaju će nadležnom državnom odvjetništvu biti proslijeđeno izvješće.

