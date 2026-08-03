Kako se navodi, na mjestu tragedije su obavili očevid. O događaju će nadležnom državnom odvjetništvu biti proslijeđeno izvješće.
MREŽNIČKI BRIG
Tragedjia u Dugoj Resi: U rijeci Mrežnici utopio se muškarac
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Muškarac (65) utopio se u nedjelju u rijeci Mrežnici, u naselju Mrežnički Brig u Dugoj Resi, izvijestila je karlovačka policija.
Kako se navodi, na mjestu tragedije su obavili očevid. O događaju će nadležnom državnom odvjetništvu biti proslijeđeno izvješće.
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