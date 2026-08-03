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MREŽNIČKI BRIG

Tragedjia u Dugoj Resi: U rijeci Mrežnici utopio se muškarac

Piše 24sata,
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Tragedjia u Dugoj Resi: U rijeci Mrežnici utopio se muškarac
Reportaža o utopljenim migrantima u rijeci Mrežnici | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
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Kako se navodi, na mjestu tragedije su obavili očevid. O događaju će nadležnom državnom odvjetništvu biti proslijeđeno izvješće.

Muškarac (65) utopio se u nedjelju u rijeci Mrežnici, u naselju Mrežnički Brig u Dugoj Resi, izvijestila je karlovačka policija.

Kako se navodi, na mjestu tragedije su obavili očevid. O događaju će nadležnom državnom odvjetništvu biti proslijeđeno izvješće.
 

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