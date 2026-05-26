TRAGIČAN KRAJ POTRAGE Našli tijelo hrvatskog planinara u BiH

Piše Ivan Štengl,
Planinar se, prema ranijim informacijama, 24. svibnja kretao od vrha Vito na Visočici prema vrhu Parić. Nakon toga planirao se spustiti do bivka "Zoran Šimić" te nastaviti planinarskom stazom do svog automobila marke Peugeot, hrvatskih registarskih oznaka.

U ponedjeljak je pokrenuta opsežna potraga za hrvatskim planinarom na planini Visočici u BiH. Akcija traganja završila je tragično nakon što je pronađeno njegovo beživotno tijelo.

U potrazi je sudjelovalo 16 pripadnika Gorske službe spašavanja Prenj i 35 pripadnika GSS-a Kantona Sarajevo, uz patrolu Policijske postaje Konjic. Velik broj planinara također je pomogao na terenu i pružio korisne informacije.

Nakon očevida uslijedila je zahtjevna akcija izvlačenja tijela s nepristupačnog terena. To je trajalo gotovo dva sata, a tijelo stradalog planinara predano je Policijskoj upravi Konjic oko ponoći.

- Ova akcija još je jednom pokazala važnost međusobne suradnje gorskih službi spašavanja, policijskih struktura i svih ljudi koji svojim angažmanom pomažu u najtežim trenucima na planini - poručili su iz GSS-a Prenj.

Prema dostupnim informacijama, nestali planinar u subotu, 24. svibnja 2026. godine, kretao se rutom od vrha Vito prema vrhu Parić. Nakon toga planirao je silazak do bivka "Zoran Šimić", a potom planinarskom stazom do svog vozila marke Peugeot, hrvatskih registarskih oznaka PU.

