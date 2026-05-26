TRAGIČAN KRAJ POTRAGE Našli tijelo hrvatskog planinara u BiH

U ponedjeljak je pokrenuta opsežna potraga za hrvatskim planinarom na planini Visočici u BiH. Akcija traganja završila je tragično nakon što je pronađeno njegovo beživotno tijelo.

U potrazi je sudjelovalo 16 pripadnika Gorske službe spašavanja Prenj i 35 pripadnika GSS-a Kantona Sarajevo, uz patrolu Policijske postaje Konjic. Velik broj planinara također je pomogao na terenu i pružio korisne informacije.

Nakon očevida uslijedila je zahtjevna akcija izvlačenja tijela s nepristupačnog terena. To je trajalo gotovo dva sata, a tijelo stradalog planinara predano je Policijskoj upravi Konjic oko ponoći.

- Ova akcija još je jednom pokazala važnost međusobne suradnje gorskih službi spašavanja, policijskih struktura i svih ljudi koji svojim angažmanom pomažu u najtežim trenucima na planini - poručili su iz GSS-a Prenj.

Prema dostupnim informacijama, nestali planinar u subotu, 24. svibnja 2026. godine, kretao se rutom od vrha Vito prema vrhu Parić. Nakon toga planirao je silazak do bivka "Zoran Šimić", a potom planinarskom stazom do svog vozila marke Peugeot, hrvatskih registarskih oznaka PU.