Tragičan kraj vizionara: Svjetski poznati arhitekt Kongjian Yu poginuo u zrakoplovnoj nesreći

Svijet arhitekture i urbanizma zavijen je u crno. Kongjian Yu, proslavljeni kineski krajobrazni arhitekt i tvorac revolucionarnog koncepta "spužvastih gradova", poginuo je u 62. godini u zrakoplovnoj nesreći u brazilskoj močvari Pantanal. Nesreća se dogodila u utorak poslijepodne, 23. rujna, dok je snimao dokumentarni film o svom radu, a u njoj su život izgubile još tri osobe.

Yu je bio globalni lider u ekološkom urbanizmu, a njegova filozofija "življenja s vodom" nudila je rješenja za gradove suočene s poplavama i ekstremnim vremenskim uvjetima uzrokovanim klimatskim promjenama.

Do tragedije je došlo kada se jednomotorni zrakoplov Cessna s četiri sjedala srušio u saveznoj državi Mato Grosso do Sul, u blizini brazilske granice s Paragvajem i Bolivijom. Yu je putovao prema poznatom ranču Fazenda Barra Mansa, smještenom u srcu Pantanala, najveće tropske močvare na svijetu.

Foto: Policia Civil de Minas Gerais

Uz Yua, u zrakoplovu su bili pilot Marcelo Pereira de Barros te dvojica cijenjenih brazilskih filmaša, Luiz Ferraz i Rubens Crispim Junior. Oni su radili na dokumentarnom filmu pod nazivom "Planeta Esponja" (Planet Spužva), inspiriranom Yuovim pionirskim radom.

Prema izvješćima lokalnih medija, pilot je pokušavao prekinuti postupak slijetanja kada je zrakoplov naglo izgubio visinu i pao, što je "izazvalo trenutnu eksploziju" na tlu. Šefica lokalne policije Ana Cláudia Medina potvrdila je smrt četiriju osoba i pokretanje istrage o uzrocima nesreće na udaljenoj lokaciji.

'Gradovi - spužve'

Kongjian Yu stekao je svjetsku slavu kao autor koncepta "spužvastog grada". Njegova ideja, koju je kineska vlada usvojila kao nacionalnu politiku, temelji se na korištenju rješenja inspiriranih prirodom za upravljanje oborinskim vodama. Umjesto gradnje betonskih kanala i sustava za brzu odvodnju, Yuov pristup zagovara stvaranje parkova, umjetnih močvara, zelenih krovova i propusnih površina koje apsorbiraju, filtriraju i ponovno koriste kišnicu.

- Važno je sprijateljiti se s vodom - jedna je od njegovih najpoznatijih izjava. Smatrao je da se moderni gradovi moraju prilagoditi prirodnim ciklusima, posebice u monsunskim klimama, umjesto da se protiv njih bore skupom i neučinkovitom infrastrukturom uvezenom iz Europe. Njegova tvrtka, Turenscape, implementirala je ovaj koncept u stotinama gradova diljem Kine, ali i u projektima od SAD-a do Rusije. Za svoj rad nedavno je osvojio i prestižne nagrade Američkog društva krajobraznih arhitekata, uključujući i onu za projekt "plutajuće šume" u provinciji Jiangxi, koji je pohvaljen kao "predložak za druge gradove koji žele oživjeti uništene obalne krajolike".