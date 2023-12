Tragičan odlazak u ribolov kod Paškog mosta: 'U takvim se uvjetima može preživjeti 2 sata'

Zadnje objave na društvenim mrežama tragično nastradalog Šime G. (29) iz Rtine tiču se ribolova. Zajedno s trojicom prijatelja isplovio je iz rodnog mjesta i u petak popodne krenuo u ribolov. U Dalmaciji se on naziva 'na sviću', ne plovi se daleko od obale, ali hladna noć i ledeno more ne daju prevelike šanse za preživljavanje.

- Poziv je došao u 3.17 noćas - kazali su iz PU Zadar, te dodali kako je glas jednog od preživjelih rekao da se dogodila pomorska nesreća, te da se oni doplivali do obale, te kako se nalaze u podnožju lanterne. Lanterna je svjetionik i nalazu se u blizini Paškog mosta.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Pripadnici PU Zadar skupa s kolegama iz Policijske postaje Pag odmah su krenuli tražiti preživjele. Pothlađene mladiće pronašli su nakon pola sata i izvukli ih na cestu iako nije bilo nimalo lako. Od lanterne do ceste gdje ih je čekala Hitna pomoć više je od pola kilometra krajnje nepristupačnog terena, odnosno kamenjara.

Policajci su im dali jakne, na cesti su dobili deke, a jednog od mladića su i nosili jer je bio u toliko lošem stanju da nije mogao hodati, kazuju očevici nesreće koja se dogodila. Na zadarskom području u pet dana ovo je druga potraga za nestalim ribarom, s time da se još ne znaju detalji niti je nađeno tijelo nesretnog čovjeka iz Vrsi koji je isplovio također na ribe, prošlog ponedjeljka.

Nakon poziva u pomoć sve službe krenule su na teren, od pripadnika Lučke kapetanije s tri broda i šest članova posade, do policijskog broda, a kad se razdanilo i more je nadlijetao i avion MORH-a, Pilatus. Oko 11 sati ronioci PU Zadar na osam metara dubine, i to na području Tanka Nožica, pronašli su tijelo mladića. Rodbina je potvrdila identitet, a naložena je obdukcija koja će pokazati to je točan uzrok smrti. Napravljen je i policijski očevid, kako bi se utvrdili svi detalji nesreće.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Ovo je uobičajena tehnika ribolova noću, oni su sigurno išli na more 500 puta, ali uvijek se može dogoditi nesreća. Vremenski uvjeti su bili dobri nije bilo vjetra, vidljivost dobra, ali je bilo hladno. Temperatura vanjska 7, 8 a mora 10-ak Celzijeva. Struka kaže da se u takvim uvjetima može preživjeti do 2 sata - rekao je Alen Rukavina, lučki kapetan čiji su mornari također bili u potražnoj akciji.

Obitelji i rodbina skupili su se u lučici u koju je policijski brod dopremio tijelo. Svi su šutke gledali policijsko postupanje znajući da im je malo mjesto pogodilo tragedija. Podvelebitski kraj poznat je po surovim uvjetima i mnogi ovdje se otišli na more, i nažalost se više nisu vratili kući. Lov na sviću, u kojem se ostima probadaju primjerice hobotnice, ovdje je tradicija duga stoljećima. Ribari su bili iskusni, preživjeli su izjavili da je naišao val i poklopio ih, ali što se točno dogodilo, od samog broda u kojem su isplovili do kakvu su opremu imali - tek će utvrditi.