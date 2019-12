Sin najgoreg serijskog ubojice imao je doista tragičan život

Charles Manson Jr. bio je jedno od djece Charlesa Mansona, serijskog ubojice i vođe kulta koji je izmanipulirao članove svoje sljedbe i uveo ih u svoj svijet brutalnih zločina. Manson mlađi cijeli život se borio s naslijeđem svog oca i činio je sve kako bi se potpuno udaljio od svog oca i onoga što je radio, a na kraju je, pod teretom svog imena sam sebi oduzeo život.

Mnogi stručnjaci i danas ističu da Charles Manson Jr. praktiči nikada nije ni imao šanse za normalan život, zbog pritiska krvoločnih zločina za koje je bio odgovoran njegov otac.

Charles Manson Jr. rođen je 1956. godine, godinu dana nakon što se njegov otac oženio s tada 15-godišnjom konobaricom iz bolničog kafića Rosalie Jean Willis. Manson je tada imao 20 godina. Brak im nije trajao dugo, a poslije je Manson rekao da je njihovo vrijeme provedeno u braku bio pravi užitak.

Dok se bližio kraj njezine trudnoće preselili su se u Los Angeles. Ubrzo su uhićeni zbog krađe automobila, no nisu završili u zatvoru, već su osuđeni na uvjetnu kaznu zatvora. Zlokoban i psihotičan kakav je bio, Manson se nije mogao suzdržati pa je te iste godine završio u zatvoru u San Pedru, u Kaliforniji.

Njihov je sin rođen dok je on bio iza rešetaka. Nedugo nakon što je završio u zatvoru, Willis je zatražila razvod i pokušala živjeti normalnim životom. Manson je u međuvremenu počeo okupljati svoj kult, sljedbu koja je pristala živjeti u njegovoj 'obitelji', koji su kasnije počinili najgore zločine u američkoj povijesti.

Dok je on okupljao svoju kaotičnu 'obitelj', njegova prava obitelj pokušala je što dalje pobjeći od njega i skroz se udaljiti od onoga što je postao.

O privatnom životu Mansonovog sina ne zna se puno, naročito se malo zna o vremenu dok je odrastao, ali zna se da ga nikada nije zanimala povijest njegove obitelji, te da ga na kraju toliko progonila da je promijenio ime. I njegov mlađi brat,

Valentine Michael Manson, također je promijenio svoje ime i prezime.

Inspiracija mu je bio njegov očuh, Jack White, za kojeg se njegova majka udala dok je Manson stariji bio na odsluženju zatvorske kazne. Uzeo je ime Jay White kako bi se potpuno ogradio od svog biološkog oca i onoga što je on bio. Njegov je očuh imao još dva sina, Jesse J. i Jed White.

Jesse J. White rođen je 1958. godine, a njegov brat Jay godinu kasnije. Jay je tragično stradao 1971. godine nakon što ga je slučajno upucao prijatelj, koji je kao i on imao samo 11 godina.

Tu nije bio kraj tragedijama braće White. Jesse J. White umro je od predoziranja u Houstonu 1986. godine. Njegovo beživotno tijelo u automobilu je pronašao prijatelj, pred zoru, nakon noći provedene po šankovima opijajući se.

Foto: HANDOUT Sedam godina kasnije otišao je i Jay White, odnosno Charles Manson Jr. Ubio se 29. lipnja 1993. godine. Iako razlozi nikada nisu u potpunosti otkriveni, CNN je svojedobno objavio da je njegovo samoubojstvo bilo posljedica stresa i tereta kojeg je osjećao zbog svog biološkog oca, te stalnih nastojanja da svog sina zaštiti od svega što je napravio njegov djed, koji je tada već bio na odsluženju doživotne zatvorske kazne.

Ubio se na autocesti u blizini granice sa Kansasom. Njegov je smrtni list potvrdio kako je umro od "pucnja u glavu, kojeg si je nanio sam", oko 10:15.

Grijesi njegova oca progonili su ga do kraja života, a njegov vlastiti sin, kickboxing borac Jason Freeman, uspio je izbjeći to traumatično naslijeđe. Opisivao je taj crni oblak kao "obiteljsko prokletstvo", no tu je frustraciju pretvorio u motivaciju. Kada su na satu povijesti u osmom razredu osnovne škole učili o Charlesu Mansonu, okretao se oko sebe i pitao se bulje li svi ti ljudi u njega.

Kaže da su ga često, dok je bio dijete maltretirali jer mu je Manson djed. Bilo mu je zabranjeno doma ili u školi spominjati svog djeda, a čak mu je i baka Rosalie Wills zabranila da o njemu priča.

"Njega je to sve proganjalo. Nije mogao prihvatiti tko je bio njegov otac", kaže Freeman dok govori o svom ocu Charlesu Mansonu Jr.

Unuk Charlesa Mansona izvana djeluje kao snažan i jak tip, što nije čudo obzirom na sport kojim se bavi. No, kada ga pitaju što je njegov otac trebao pomisliti prije samoubojstva, postaje ranjiva osoba.

"Želio bih da je znao koliko će toga propustiti. Gledam svoju djecu i znam da meni ni bi bilo drago da odrastaju bez oca", rekao je.