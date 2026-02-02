Promet na tom dijelu ceste zatvoren, vozila preusmjerena kroz naselje Turanj, policija obavlja očevid
OBILAZNICA SMRTI
Tragična nesreća kod Turnja: Vozač osobnog auta poginuo u teškom sudaru s kamionom
U ponedjeljak, oko 16.25 sati, na zaobilaznici Turnja došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je smrtno stradao vozač osobnog automobila. Sudarila su se teretni kamion i osobni automobil, priopćila je policija u svom prvom izvješću.
Policijski službenici trenutno provode očevid kako bi utvrdili sve okolnosti i uzroke nesreće.
Zbog incidenta, promet na tom dijelu obilaznice je zatvoren, a vozila se preusmjeravaju kroz naselje Turanj, dodaju iz Policijske uprave Karlovac.
Policijski očevid je u tijeku.
Podsjetimo, na ovoj obilaznici događale su se brojne prometne nesreće, a 2025. godine poginuo je i bivši nogometaš Nikola Pokrivač.
