Tragična nesreća kod Turnja: Vozač osobnog auta poginuo u teškom sudaru s kamionom

U ponedjeljak, oko 16.25 sati, na zaobilaznici Turnja došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je smrtno stradao vozač osobnog automobila. Sudarila su se teretni kamion i osobni automobil, priopćila je policija u svom prvom izvješću.

Policijski službenici trenutno provode očevid kako bi utvrdili sve okolnosti i uzroke nesreće.

Zbog incidenta, promet na tom dijelu obilaznice je zatvoren, a vozila se preusmjeravaju kroz naselje Turanj, dodaju iz Policijske uprave Karlovac.

Policijski očevid je u tijeku.

Podsjetimo, na ovoj obilaznici događale su se brojne prometne nesreće, a 2025. godine poginuo je i bivši nogometaš Nikola Pokrivač.