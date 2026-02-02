Obavijesti

News

Komentari 0
OBILAZNICA SMRTI

Tragična nesreća kod Turnja: Vozač osobnog auta poginuo u teškom sudaru s kamionom

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Tragična nesreća kod Turnja: Vozač osobnog auta poginuo u teškom sudaru s kamionom
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Promet na tom dijelu ceste zatvoren, vozila preusmjerena kroz naselje Turanj, policija obavlja očevid

Admiral

U ponedjeljak, oko 16.25 sati, na zaobilaznici Turnja došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je smrtno stradao vozač osobnog automobila. Sudarila su se teretni kamion i osobni automobil, priopćila je policija u svom prvom izvješću.

Policijski službenici trenutno provode očevid kako bi utvrdili sve okolnosti i uzroke nesreće.

TEŠKA NESREĆA U GALOVCU Muškarac poginuo kraj Zadra
Muškarac poginuo kraj Zadra

Zbog incidenta, promet na tom dijelu obilaznice je zatvoren, a vozila se preusmjeravaju kroz naselje Turanj, dodaju iz Policijske uprave Karlovac.

Policijski očevid je u tijeku.

Podsjetimo, na ovoj obilaznici događale su se brojne prometne nesreće, a 2025. godine poginuo je i bivši nogometaš Nikola Pokrivač. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Plenković dovodi Thompsona na Trg, policija je upala u Možemo, Tomašević dobio jezive prijetnje
NOVI OBRAT

Plenković dovodi Thompsona na Trg, policija je upala u Možemo, Tomašević dobio jezive prijetnje

Doček rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića otkazan je jer Grad Zagreb nije dozvolio da nastupi Marko Perković Thompson
Dalija o dočeku rukometaša: 'Čestitke igračima i Tomaševiću. Obranio je ustavne vrijednosti'
NIŠTA OD DOČEKA NA TRGU

Dalija o dočeku rukometaša: 'Čestitke igračima i Tomaševiću. Obranio je ustavne vrijednosti'

Najavljeni doček za 15 sati na Trgu bana Jelačića je otkazan nakon što su igrači zatražili da im pjeva Marko Perković Thompson, na što Grad Zagreb nije pristao.
Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'
OTKAZALI DOČEK U ZAGREBU

Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'

Dočeka hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu ipak neće biti, objavio je Hrvatski rukometni savez nakon što, kako navode, nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom oko glazbenog programa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026