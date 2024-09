Traje ročište u Turskoj: Sudbina kapetana Bekavca neizvjesna

U turskom gradu Ereğli, 1.679 kilometara od Hrvatske, u tijeku je treće ročište na kojem se kapetan Marko Bekavac i njegovih devet pomoraca brane od optužbe da su da su brodom Phoenician I pokušali prošvercati 160 kilograma droge iz Kolumbije u Tursku.

Zadnje ročište, prije dva mjeseca, trajalo je devet sati. Slučaj je došao pred novog sudca, koji je naredio da se obrana iznosi ispočetka. S njim je odmah na sastanak došao i hrvatski veleposlanik Hrvoje Cvitanović koji je sucu dao non paper kojeg je uputio premijer Plenković preko Ministarstva vanjskih poslova. Kapetan Bekavac je ponovno iznosio svoju obranu, ovoga puta smireno i koncizno, i odvjetnici su bili zadovoljni.

Neven Melvan iz Sindikata pomoraca je tad za 24sata izjavio da ne vidi kako bi optužnica opstala.

- Ovo ročište je nastalo u takvim okolnostima kakvim je, ne znam je li to dobar znak ili ne. Imali su prilike iznijeti svoju obranu što je dobro, imam dobar osjećaj o razvoju situacije, ali trebamo ostati oprezni, ipak smo u Turskoj. Kapetan Bekavac je danas odradio sve na visini zadatka, bio je odličan. Preko puta ITF-a, s kolegama iz Finske, Filipina i Poljske pokušavamo prikupiti nove dokaze, razmjenjujemo informacije, radimo sve u korist naših ljudi, pomoraca. Preko Međunarodne organizacije u pomorstvu, guramo i širimo priču, borimo se protiv kriminalizacije pomoraca, a ovo je eklatantan primjer toga. Nema dokaza o kontaktu između droge i posade, nikakvih otisaka prstiju, svjedočenja, nikakav stvarni dokaz. Ne vidimo kako bi ova optužnica opstala. Ovdje nije riječ o tome da se sudi nekome po zapovjednoj odgovornosti, jer u tom slučaju, kojeg vraga tu rade kormilari i pomorci s Filipina? Oni guraju optužnicu za sve, dokaze nisu predočili, a kako će biti dalje, vidjet ćemo u rujnu - rekao je.

Podsjetimo, kapetan Bekavac i pomorci su u zatvoru u Ankari s krijumčarima i ubojicama već više od godinu dana. Optuženi su da su brodom Phoenician I pokušali prošvercati 160 kilograma droge iz Kolumbije u Tursku. Međutim, kokain je pronađen u kolumbijskoj luci Barranquilli i tad je kapetanu Bekavcu rečeno da je riječ o 450 kilograma kokaina. Tamošnje vlasti su s psima pregledale brod i izuzele drogu, bez da su kapetanu dali da išta potpiše i bez ikakvog policijskog izvješća. Dan nakon, navodnom intervencijom turske ambasade, brod je pušten da plovi za Tursku. Kad su pristali, sam kapetan Bekavac je nazvao turske vlasti. Oni mu se prvo nisu povratno javili, pa je zvao vlasnika broda, tvrtku Iskenderun, da mu da upute što da radi. Nedugo zatim, na brod upada turska policija, pronalazi 160 kilograma kokaina koje kolumbijska policija očito nije vidjela, i uhićuju kapetana Bekavca i devetoricu pomoraca. Ostale pomorce puštaju na slobodu i brod nastavlja svoju plovidbu. Nema objašnjenja kako su izabrali koga će uhititi.

Sam kapetan Bekavac se javio 24sata iz zatvora još u svibnju, prije bilo kojeg ročišta. Tad je u najstrože čuvanom turskom zatvoru Sincanu bio već osam mjeseci.

- Sve je ovo namješteno, ja sam otet, nemaju me pravo ovdje držati. Umjesto u hotel, strpali su me u najstroži zatvor. Maknut sam s broda piratskom metodom i na brzinu prebačen među najgore kriminalce Turske, u zatvor sa zidovima visokim 10 metara bez danjeg svjetla, uz pomoć turske policije. Svi su povezani u interesnu skupinu krijumčarenja droge i za to moraju odgovarati. Tijekom vožnje; policajac koji je bio s moje lijeve strane, a kasnije sam ga vidio i to jednom u sudnici, svakih dvije do tri minute je ponavljao 'Kapetane, sve ti je namješteno, prijeđi na Islam.' Ja sam na brzinu kidnapiran, otet kao kapetan broda, protivno svim međunarodnim zakonima i sporazumima. Ovo je najgori mogući terorizam - rekao je td u emotivnom razgovoru za 24sata kojeg možete poslušati OVDJE.