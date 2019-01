Traju borbe s džihadistima: U napadu na hotel petero mrtvih?

Kenijske sigurnosne službe bore se s pripadnicima radikalne islamističke skupine Šebab kako bi preuzeli kontrolu nad hotelskim kompleksom u Nairobiju, nakon što su ga napali u utorak poslijepodne.

U napadu je ubijeno nekoliko ljudi, no točan broj nije poznat. BBC prenosi izjave policajaca koji govore kako ljudi umiru, a jedan od fotografa AFP-a je rekao kako je vidio barem pet tijela u restoranu hotela.

Foto: NJERI MWANGI Sigurnosne službe i osoblje iznose ranjene ljude iz kompleksa

Kako prenosi Al Jazeera, policija je osigurala šest od sedam katova u kompleksu Dusit D2, a iz policije su potvrdili i kako je koordinirani napad uključivao i samoubilački napad u predvorju hotela.

UPDATE: Police have secured six floors out of seven at Dusit D2 hotel in complex that fighters attacked. https://t.co/gZixmRtoBx