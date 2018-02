Tramvaj je iskočio iz tračnica: Promet blokiran, velike kolone

Nakon popodnevnog sudara autobusa i ZET-ovog tramvaja još jedan incident u zagrebačkom prometu. U 20.30 sati tramvaj linije 8 prilikom skretanja iskočio je iz tračnica. Tramvaj je putnike prevozio u smjeru Zapruđa. Promet je odmah obustavljen u oba smjera na Držićevoj radi čega se stvorila velika kolona.

Foto: čitatelj 24sata

- Na sreću, nema ozlijeđenih, a sve putnike iz Branimirove do Zapruđa prevozit će izvanredna autobusna linija do daljnjega, rekao nam je glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba.

Na putu je interventna ekipa koja će tramvaj vratiti natrag na tračnice nakon čega bi se promet trebao normalizirati. Do tada linije 6,7 i 8 prometovat će od Zapruđa preko Savske ceste i dalje svojoj trasom. Linija 2 će voziti od Žitnjaka na Vukovarsku do Črnomerca, a linija 5 će se kretati od Kvaternikovog trga prema Branimirovoj do Glavnog kolodvora pa na Savsku cestu gdje nastavlja svojom trasom.