Transformacija osmijeha uz estetsku stomatologiju

Dentalna medicina nije samo zdravstvena djelatnost, nego i estetska. Pomaže brojnim ljudima doći od osmijeha kakvog su oduvijek željeli bez obzira o kakvom slučaju je riječ. Čak i mali zahvati mogu napraviti velike promjene i promijeniti izgled osobe na bolje. U kratkom roku danas je moguće i od potpunog nedostatka zubi vratiti funkcionalnost i estetiku zubi.

Blistav i savršen osmijeh želja je svih ljudi koji brinu o svom zdravlju i izgledu. Pozitivni učinci prekrasnog osmijeha su brojni jer osvježava izgled, pomlađuje, podiže raspoloženje, povećava sigurnost i samopouzdanje. Lijep osmijeh je odličan pokazatelj zdravlja i ključan je cjelokupni izgled. Najljepši ukras je upravo osmijeh i kada smo zadovoljni njime, zračimo posebnom sigurnošću u poslovnom i privatnom životu. Sigurnost sa sobom u svakodnevnom obavljanju obaveza i u privatnim druženjima pridonosi kvaliteti života i diže naše zadovoljstvo na jednu novu razinu.

Estetska stomatologija uključuje niz jednostavnih zahvata koji mogu napraviti čuda i transformirati osmijeh potpuno. Jedan od popularnih zahvata je izbjeljivanje zubi pomoći modernih postupaka i materijala koji doprinose ljepšem i zdravijem izgledu lica. Za ispunjavanje estetskih zahtjeva lijepog osmijeha preporučuje se profesionalno čišćenje i poliranje zubi koje je dio redovite oralne higijene i pomaže održavanju oralnog zdravlja. Prilikom biranja krunica čest odabir zbog estetike su bezmetalne krunice jer pružaju maksimalnu prirodnost boje i oblika, omogućavaju izvanredan lom svjetlosti i ne sadrže tamni metal, što zajedno ispunjava vrhunske estetske zahtjeve. Keramičke ljuskice su najpopularnija i najbrža metoda uljepšavanja osmijeha jer omogućavaju savršenu boju, mijenjaju oblik i položaj zubi te vašem osmijehu daju novu dimenziju.

Foto: Poliklinika ARENA

Estetske keramičke ljuskice posebno su popularne jer lako, brzo i jednostavno osiguravaju savršen osmijeh i rješavaju mane koje zasjenjuju ljepotu zubi. Ako su vam prednje plohe zubi oštećene karijesom, traumom zbog neke nezgode, prirođenim defektima ili su izrazito jako obojeni, estetske ljuskice su za vas. Prekrivaju samo prednju, vidljivu plohu zuba i namijenjene su ispravljanju estetskih nedostataka. Zahtijevaju minimalno brušenje zuba, a postoje i ultra tanke ljuskice kod kojih brušenje čak nije ni potrebno. U estetskoj stomatologiji posebno mjesto zauzimaju jer su izrazito precizan i osjetljiv postupak. Iako je ljuska tanka, ona ipak mora imati dovoljnu mehaničku otpornost da ne pukne pod opterećenjem svakodnevnih funkcionalnih izazova koje zubi imaju. Razlog zbog kojih se stavljaju je i besprijekorna estetika koju moraju imati tako da je proces izrade iznimno detaljan. Zahvaljujući današnjoj modernoj tehnologiji i procesima izrade, ljuskice su često birano rješenje za mnoge nedostatke koji se vrlo lako rješavaju.

Priuštite si blistav osmijeh i prekrasne zube kakve i zaslužujete. Savršen osmijeh po vašoj želji čeka vas u Poliklinici ARENA! Na prvi pregled možete se prijaviti pozivom na 01 6542 655 i putem forme u nastavku!

