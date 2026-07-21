Zakon ne bi smio kažnjavati one koji posluju pošteno nego prvenstveno usmjeriti nadzor na one koji svjesno zaobilaze propise.
KOMENTIRA MARTINA PAUČEK ŠLJIVAK PLUS+
Transparentnije tržište ili novi udar na male iznajmljivače?
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Prijedlog izmjena Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koji je izazvao pravu buru među dijelom iznajmljivača apartmana, otvara važno pitanje kako uspostaviti ravnotežu između uređenja tržišta i zaštite malih obiteljskih iznajmljivača. Uvođenje obveznog registracijskog broja za oglašavanje smještaja na platformama poput Bookinga i Airbnba samo po sebi predstavlja razumnu mjeru jer bi trebalo otežati ilegalno iznajmljivanje i smanjiti nelojalnu konkurenciju. Oni koji uredno posluju, plaćaju poreze i ispunjavaju zakonske obveze imaju pravo očekivati da država osigura jednake uvjete za sve sudionike na tržištu.
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