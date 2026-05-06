LJETNA KUPALIŠNA SEZONA

Traže se spasioci u Zagrebu, a evo koju satnicu nude: Dozvolu za kupanje imat će i Bundek!

Split: Spasiteljice na plaži Žnjan | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kako bi se osigurala sigurnost svih posjetitelja, povećana je potreba za licenciranim spasiocima

Uoči ljetne sezone, Ustanova Upravljanje sportskim objektima zapošljava dodatne spasioce. Kako navode, satnica je ove godine gotovo udvostručena te sada iznosti 13 eura po satu, za razliku od prošlogodišnje kada je iznosila 6,90 eura. Ljetna kupališna sezona na gradskim plivalištima traje od 1. lipnja do 15. rujna, a obuhvaća SP Mladost, BK Svetice, BK Utrina, SRC Šalata, bazene Jelkovec i Iver te kupališta Bundek i Jarun. Kako bi se osigurala sigurnost svih posjetitelja, povećana je potreba za licenciranim spasiocima.

Ističu da će kupalište Bundek od ove godine ponovno imati važeću dozvolu za kupanje, čime se građanima vraća jedna od omiljenih ljetnih lokacija za odmor i rekreaciju.

Spasioci se zapošljavaju putem studentskog ugovora, a povećana satnica vrijedi tijekom cijele ljetne sezone.

- Za sve koji još nemaju licencu, postoji mogućnost brzog osposobljavanja. Tečajeve organizira Hrvatski Crveni križ, a održavat će se od 11. do 24. svibnja 2026. na bazenima Jelkovec - navode.

