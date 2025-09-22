Traži ga Hag, a sada je rekao da Palestina nikada neće postojati

Bivši izraelski ministar obrane Yoav Gallant koji je tu funkciju obnašao na početku rata s Hamasom, rekao je da nikada neće postojati Palestinska država. Odgovor je to na odluku UK-a, Kanade i Australije koje su priznale Palestinu kao državu. Gallant za kojim je Haški sud raspisao tjeralicu imao je i posebnu poruku za premijera UK-a, Keira Starmera.

- Nikada neće biti palestinske države. Starmer, britanski mandat završio je prije 77 godina. Trebao bi se usredotočiti na islamistički porast u Velikoj Britaniji, a ne na Izrael - rekao je Yoav Gallant.

Postao je ministar obrane 2021., a 5. studenoga 2024., premijer Benjamin Netanyahu objavio je da je razriješio Gallanta dužnosti, s učinkom od 7. studenoga, te da namjerava da ga zamijeni Israel Katz. Gallant je potom podnio ostavku na mjesto u Knesetu 5. siječnja 2025.

Međunarodni kazneni sud izdao je 21. studenoga 2024. nalog za uhićenje Gallanta, s Netanyahuom i trojicom vođa Hamasa, zbog navodnih ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti počinjenih tijekom rata u Gazi..