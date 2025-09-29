'Tražimo odlučne mjere za regulaciju Big Techa, a austrijski mediji trebaju zajednički raditi'

U sklopu Austrijskih dana medija, predstavnici Austrijske radiotelevizije Österreichischem Rundfunk (njem. ORF), Udruženja austrijskih novina (njem. VÖZ) i Udruženja austrijskih privatnih emitera (njem. VÖP) objavili su u četvrtak 25. rujna 2025., zajedničku izjavu u kojoj zahtijevaju mjere za jačanje regulacije međunarodnih platformi i poboljšanje uvjeta suradnje medijskih kuća u Austriji. Naglašavaju posebnu važnost neovisnih austrijskih medija za demokraciju i društvo te pozivaju na stroža pravila i učinkovit nadzor za digitalne korporacije koje uživaju moć na tržištu. Osim toga, zahtijevaju smanjenje nepovoljnih konkurentskih položaja, ciljanu promidžbu i jačanje domaće medijske ponude, kao i lokacije u cjelini.

Izjavu prenosimo u cijelosti:

Za pronalaženje visokokvalitetnih medijskih sadržaja i jasna pravila protiv deplasmana od strane međunarodnih koncerna, odnosno platformi

Austrijski mediji daju neizostavan doprinos funkcioniranju demokracije i društva. Različitim spektrom neovisnih informacija, kulture, sporta i zabave pridonose informiranoj javnosti, promiču demokratski diskurs i jačaju društvenu koheziju. Uspješno dopiru do svoje publike na brojnim kanalima, bilo da se radi o tisku, digitalnim kanalima, televiziji, radiju ili reprodukciji sadržaja uživo. Na mnogim internetskim kanalima, društvenim mrežama i platformama za dijeljenje, koje su već postale najvažniji izvori informacija, posebno za mlađe ljude, informacije su kontrolirane, često netočne ili jednostrane, i štetne za pojedinca ili demokratsko društvo u cjelini. Međunarodne platforme, odnosno koncerni, razvili su se u medijske kontrolore pristupa u digitalnom dobu. Bez obvezujućih i neizostavnih pravila, oni jednostrano odlučuju koji će sadržaji doći do korisnika – a koji će im ostati nevidljivi. Osim toga, često šire nefiltrirane neistinite ili obmanjujuće informacije, ali do sada nisu snosili odgovornost za društvene i ekonomske posljedice onoga što nude. Oni rade prema netransparentnim praksama i svake godine ostvaruju sve veće i veće prihode od oglašavanja iz Austrije, ali ne sudjeluju u stvaranju vrijednosti u Austriji i ne oporezuju svoju dobit u Austriji.

Svi ti učinci čine društvene medije i platforme za dijeljenje sve većim problemom za naše društvo. Ne možemo prihvatiti da dezinformacije, manipulacije mišljenjima i govor mržnje na platformama svakodnevno dopiru do milijuna ljudi u Austriji bez učinkovitog korektiva. Istovremeno, mehanizmi koje platforme zastupaju jačaju fenomen društvene i političke polarizacije. Jednako je opasna činjenica da koncerni koji su vlasnici platformi svojim netransparentnim ponašanjem i gospodarskom superiornošću postupno istiskuju neovisne medije u Austriji i njihove pouzdane novinarske sadržaje iz percepcije korisnika i s tržišta.

U tom kontekstu, mi – javna radiotelevizija, privatne radiotelevizijske kuće i mediji izdavačke struke – upozoravamo na deplasiranje uredničko-novinarskih medija od strane nemilosrdnih polarizacijskih i algoritamski vođenih platformi te pozivamo Saveznu vladu, koalicijske i opozicijske stranke, kao i sve nositelje oglašavanja da rade na očuvanju izvornog austrijskog sadržaja, raznolikosti austrijske medijske ponude i neovisnih pružatelja usluga.

Stoga zajednički pozivamo na odlučne mjere za reguliranje Big Tech korporacija i promicanje dobrovoljne suradnje i zajedničkog rada medija u Austriji:

1. Smanjenje nepovoljnog konkurentskog položaja austrijskih medija u odnosu na međunarodne platforme

· Pozivamo austrijsko zakonodavstvo da preuzme veću odgovornost za društvene mreže i pojača napore na nacionalnoj i europskoj razini kako bi se što prije uveli odgovarajući propisi. Ove mjere vidimo kao važan doprinos jačanju Austrije kao medijske lokacije i osiguravanju naše demokracije.

· Platforme moraju preuzeti odgovornost za to kako njihovi algoritmi određuju prioritete i čine sadržaj vidljivim. Do sada su izuzeti od te odgovornosti, iako upravo te odluke određuju koje objave dobivaju doseg, a koje ostaju skrivene. Potrebna su obvezna pravila za međunarodne platforme kako bi sadržaj kvalitetnih nacionalnih i regionalnih medija ostao vjerodostojno vidljiv svim korisnicima na društvenim mrežama i kako ne bi bio u nepovoljnom položaju.

2. Proaktivni koraci Savezne vlade za jačanje austrijske medijske lokacije

· To posebno uključuje ciljano promicanje visokokvalitetne uredničke ponude svih žanrova kako bi se ojačala otpornost austrijskog medijskog tržišta.

· Osim toga, moraju se ukloniti sve prepreke dobrovoljnoj suradnji na austrijskom medijskom tržištu kako bi se održala i promicala gospodarska uspješnost medijske lokacije.