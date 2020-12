Tražit ćemo dodatna pojašnjenja vezano uz određene stavke jer ono što smo dobili kao obrazloženje smatramo da se mora još dodatno obrazložiti - na koji način se došlo do povećanja cijena, vezano uz povećanje cijene radne snage. Dakle, jesu li to uzroci koji su se tamo bili naveli, uzroci zbog pandemije koronavirusa, jesu li to uzroci zbog nedostatka radne snage - rekao je Kazimir Ilijaš novinarima na Zagrebačkom velesajmu gdje se održava sjednica Gradske skupštine.

Na sjednici su, naime, zastupnici 'primili na znanje' izvješće gradonačelnika Milana Bandića o realizaciji projekta nove žičare "Sljeme" čija je cijena izgradnje od početnih 250 milijuna kuna narasla trostruko, odnosno do gotovo 750 milijuna kuna.

Ilijaš je rekao da HDZ-ovi zastupnici zasigurno neće stati te će uvijek inzistirati na tome da u cijelom tom postupku bude uključena javnost i tražit će sva ona objašnjenja koja im se čine potrebna. Podsjetio je kako je HDZ podržao prijedlog oporbe da točka o Izvješću žičare dođe na dnevni red sjednice Gradske skupštine, kao i da su podržali prijedlog koalicijskog partnera da se o tome održala i tematska sjednica skupštinskog Odbora za kontrolu. Rekao je i da je HDZ oduvijek imao stav vezano za žičaru te podsjetio da je jedan od njihovih amandmana bio izgradnja sljemenske žičare. Istaknuo je i kako žele nedvosmisleno transparentnost poslovanja i financiranja te da se u tom dijelu uključi javnost.

- Smatramo da nema nikakvog razloga da se o ovoj temi ne raspravlja, sukladno nadležnosti i djelokrugu Gradske skupštine, odnosno nas zastupnika da propitujemo, ispitujemo, da tražimo objašnjenja i sve informacije koje su nam bitne. A s druge strane, ako postoje bilo kakve nepravilnosti i nejasnoće kao što su neke kolege naveli, onda je to i dužnost da se takve nepravilnosti prijavljuju nadležnim tijelima koja bi onda o tome trebala voditi postupak i donijeti odluku je li eventualno počinjeno određeno kazneno djelo ili nepravilnosti - istaknuo je Ilijaš.

Poručio je da je Klubu gradskih zastupnika HDZ-a bitno da sljemenska žičara dođe u funkciju, da se pokrene i da bude otvorena, a napomenuo je i da je predviđeni datum otvorenja 3. siječnja iduće godine.

Na pitanje novinara o partnerstvu HDZ-a i gradonačelnika Milana Bandića, Ilijaš je rekao da su im ključni njihovi projekti u Zagrebu koji se izvršavaju ili koji su pred izvršenjem. Rekao je da veći dio njih zbog koronavirusa nije bilo moguće izvršiti, ali su inkorporirani u proračun.

- Vodit ćemo računa da se izvršavaju ti naši projekti. Dok bude tako, mi ćemo podržati zajedničku koaliciju - poručio je.

Na pitanje kada će zagrebački HDZ donijeti odluku o kandidatu za gradonačelnika Zagreba, Ilijaš je poručio:

- Nije bitno tko se prvi uključi u utrku, nego je bitno tko prvi uđe u cilj, a mi smo sigurni da će to biti naša kandidatkinja ili kandidat. HDZ će imati kandidata koji će biti kandidat HDZ-a za gradonačelnicu ili gradonačelnika Grada Zagreba. Sigurni smo da ćemo pobijediti. Za razliku od nekih stranaka koji će se očigledno skrivati iza nekih drugih kandidata - poručio je upitan hoće li HDZ 'držati ljestve' gradonačelniku Bandiću da ponovno osvoji mandat.