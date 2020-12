Pet crtica koje svjedoče o kaosu oko žičare: Ne znaju ni koliko će koštati održavanje, niti karta...

Odbor za kontrolu zagrebačke Skupštine danas se uhvatio enormnog poskupljenja žičare. Isplivalo je da se u gradnju išlo bez dokumentacije, a Bandićevi suradnici se međusobno optužuju tko je od njih Konspirator

<p>Kakav kaos Vlada oko nove zagrebačke žičare koja bi trebala početi voziti za točno mjesec dana, ilustrirat ćemo s pet malih crtice s današnje sjednice Odbora za kontrolu zagrebačke Gradske skupštine. Bilo je još nejasnoća na sjednici koja je trajala tri sata i trebala je utvrditi zašto je žičara poskupila za minimalno 102 milijuna kuna. Ali ovih pet crtica smo izdvojili kao ilustrativne.</p><p><strong>Crtica prva</strong></p><p>- Neće žičara koštati nikakvih 700 milijuna kuna kako se pušta u javnosti. Trošak izgradnje je 389 milijuna kuna, opreme 124 milijuna kuna. I popratni radovi na izgradnji žičare, sve će biti pokriveno podignutim kreditom od 537 milijuna kuna - ustvrdio je Mladen Tomac, zamjenik pročelnika gradskog Ureda za izgradnju koji se javio iz samoizolacije.</p><p>Isti taj Ured za izgradnju je za istu tu sjednicu je dostavio dokument oko troškova koji se može naći na stranicama Skupštine. A u njemu su navedeni svi radovi vezani za izgradnju žičare. Ako ih se zbroji, zajedno s kamatama i troškovi kredita, dolazimo do iznosa od 712 milijuna kuna bez PDV-a. Ali to nije sve! Na stranicama Grada Zagreba, gdje su pobrojani svi radovi kao i u tom izvješću, može se naći još jedan trošak od šest milijuna kuna: radovi na proširenju Gračanske ceste, izgradnja rotora i parkirališta. Te još pola milijuna za cjevovod. <br/> Treba napomenuti i da je na istim tim stranicama stajalo i da je podignut kredit od 357 milijuna kuna, a tek na našu intervenciju je ispravljeno na točnih 537 milijuna kuna. Ali to je još zanemariva greška u moru troškova.</p><p><strong>Crtica druga</strong></p><p>SDP-ov zastupnik Darko Liović je pitao koliko će koštati cijena karte za žičaru koja bi trebala početi voziti za mjesec dana. Kolika bi trebala biti komercijalna cijena i koliki je planirani trošak održavanja, pitao je zastupnik koji se boji da bi održavanje mogli otići dodatni milijuni. U studiji o žičari je inače navedeno da bi karta trebala koštati od 50 do 100 kuna. Mjesec dana prije početka rada, odgovora na ta pitanja nema. </p><p>- Ne znamo koliko će biti cijena održavanja jer to nije trošak investicije, to ćemo tek naknadno ugovarati. Ne znamo kolika će bit komercijalna cijena karata, to zavisi od toga koliko će se ljudi voziti, koliki će biti trošak energije i ostali troškovi – rekla je direktorica ZET-a koji će upravljati žičarom.</p><p><strong>Crtica treća</strong></p><p>- Ne znamo tko je točno naručio i potpisao preprojektiranje žičare, to nije bilo u domeni našeg ureda jer smo mi preuzeli gradilište tek nakon što je natječaj obavljen i izvođač uveden u radove – rekao je zamjenik pročelnika Ureda za izgradnju Mladen Tomac. </p><p>Pitanje zastupnika Stanka Kordića (Glas) je bilo tko je točno potpisao i naručio da se umjesto idejnog projekta koji je bio znatno manji za donju postaju, napravi dvostruko veća donja stanica žičare. To je bilo u vrijeme dok je izgradnju žičare koordinirao posebni savjetnik gradonačelnika Vladimir Gruborović. Donju postaju je projektirala njegova prisna prijateljica Ana Lovinčić koja je zbog toga dobila 850.000 kuna više – 1,25 milijuna kuna. </p><p><strong>Crtica četvrta</strong></p><p>Tomac je otvoreno rekao da je Zagreb išao u javnu nabavu za radove bez da su imali svu potrebnu dokumentaciju.</p><p>- Veliki dio dokumentacije koji je trebao biti dostavljen prije natječaja, nije bio bio kompletirani i dostavljeni da bi se proveli postupci. I zato je bila potreba za dogovaranjem radova – rekao je Tomac.</p><p>U najveći infrastrukturni projekt, nakon 13 godina obećanja i pripreme, krenulo se dakle s nepotpunom dokumentacijom. A za to je Tomac optužio projektanta Elektroprojekt i ponovio da će ih tužiti za štetu od 80 milijuna kuna. Njih je optužio i da nisu dostavili sve podloge za troškovnike, pa je zato primjerice, 10 milijuna kuna više koštalo kopanje građevne jame. Predstavnik Elektroprojekta Krešimir Kuštrak je bio cijelo vrijeme na sjednici, ali je rekao da su za tužbu saznali iz medija, te da zato neće ništa komentirati.<br/> Elektroprojekt je inače izbačen s gradilišta. A njih je i novi projektni nadzor tereti za loše troškovnike. Predstavnica ZEM nadzora Ela Mihovilić Brkić je primjerice objasnila da je do povećanja cijene kopanja jame za 10 milijuna kuna došlo jer je tvrtka koja je radila geomehaničku podlogu ispravno napisala da treba kopati zemlju i meku stijenu(lapor). Ali u troškovniku je bila samo zemlja čije kopanje je deset puta jeftinije. </p><p>Iako su pozvani, na sjednicu uopće nisu došli predstavnici izvođača radova, GIP Pionir, tvrtke u izvrsnim odnosima s gradom. Podsjetimo, njihova sestrinska tvrtka Paron je gradila stan za koji USKOK tvrdi da je u tajnom vlasništvu Milana Bandića. Oni su ugovorili radove za 299 milijuna kuna, a bit će im plaćeni 389,9 milijuna kuna. Bez PDV-a. <br/> Zastupnik Možemo Tomislav Tomašević je tražio i građevne dnevnike da se vidi kakva je mehanizacija bila i je li zaista kopan kamen ili zemlja koja je naplaćena 10 puta više.</p><p><strong>Crtica peta</strong></p><p>Ured za izgradnju grada je objavio službeni dokument kojim za objavu sedmosatnog filma o poskupljenju radova direktno optužuje Vladimira Gruborovića, posebnog savjetnika njima nadređenog Milana Bandića. U dom filmu se autor potpisao kao Dragutin Saili, Konspirator. U tom dokumentu kažu da su nedvojbeno utvrdili da su upravo on i arhitektica Ana Lovinčić s kojom je u vezi napravili film kako bi zaštitili sebe i osvetile se jer su maknuti s drugih projekata. </p><p>Dakle, čovjek od posebnog povjerenja gradonačelnika Bandića, koji je za njega odradio niz projekata i poslova, koordinirao je gradnju, sada je optužen za iznošenje neistina u filmu, manipulaciju i da se želio osobno okoristiti. Također se navodi i da je on kriv za manjkavu dokumentaciju. Nikada se još dosad nije dogodilo da jedan Bandićev ured, u ovom slučaju Ured za izgradnju koji vodi Dinko Bilić, tako optuži drugog Bandićevog čovjeka od povjerenja, u ovom slučaju Gruborovića.</p><p>Ovo je samo dio pitanja i nevjerojatnih otkrića koja su isplivala na površinu oko žičare. Zastupnici nisu dobili odgovore na još niz pitanja. Nije dostavljena niti sva tražena dokumentacija. Na kraju je zahtjeve oporbenih zastupnike za dokumentacijom podržao i HDZ. Dok su Bandićevi zastupnici bili protiv. Sljedeći tjedan bi i Gradska skupština trebala raspravljati o žičari. </p>