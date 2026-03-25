Plenković: 'U Hrvatskoj neće biti nestašice goriva. Europa je u potpunosti ovisna o drugima'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u HRT-ovoj emisiji "A sada, Vlada" govorio je o aktualnim globalnim i domaćim izazovima, među kojima su poremećaji na tržištu energenata, oprez zbog mogućih sigurnosnih prijetnji te potencijalni migrantski val.

- Što se tiče situacije nakon početka rata na Bliskom istoku, izraelsko-američkih napada na Iran te uzvratnih udara na američke baze u Zaljevu, došlo je do rasta cijena nafte. Nafta je prije te subote bila oko 70 dolara po barelu i nakon toga smo vidjeli strelovit rast na globalnim tržištima. Ona je jutros oko 100 dolara, a bila je i 20-ak dolara više. To uzrokuje trenutni rast cijena derivata - rekao je te dodao kako je Vlada u proteklom desetljeću stekla iskustvo u upravljanju krizama te da je paket mjera rezultat takvog pristupa.

- Zato smo donijeli 10. paket mjera vrijedan 450 milijuna eura. Usmjeren je na amortizaciju i smanjenje cijena goriva i ukapljenog naftnog plina. Pritom smo dodali paket koji je usmjeren na one na koje ova kriza najviše utječe - poručio je.

Dio mjera odnosi se i na potporu gospodarstvu, osobito poljoprivredi i ribarstvu.

- Uz maloprodaju, što je važno za gospodarstvo, pripremili smo paket od 20 milijuna eura za poljoprivrednike. Slično je s paketom od osam milijuna eura za ribarstvo plus ona snažna potpora ugroženim kupcima energenata, rekao je.

Istaknuo je kako su postojeće mjere dodatno osnažene produljenjem regulacije cijena energenata.

- Neće se mijenjati do 1. listopada, sljedećih šest mjeseci, režim je identičan. Povrh ovih kratkoročnih mjera, koje su tu da budu zavoj za ranu, pripremili smo i mjere koje su u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetske tranzicije koje imaju jednostavnu poruku - tranzicija na obnovljive izvore energije i smanjivanje ovisnosti od fosilnih goriva, naglasio je.

'Europa je kao kontinent u potpunosti ovisna o drugima'

Upozorio je na visoku energetsku ovisnost Europe o uvozu.

- Europa je kao kontinent u potpunosti ovisna o drugima i u gospodarskom smislu silno ranjiva kada se događaju ovakvi vanjski šokovi. Da bismo to smanjili, potrebno je ulagati u obnovljive izvore energije, rekao je.

- Paket je promišljen, nije rađen preko noći i pratili smo krizu svaki dan, ustvrdio je.

Govoreći o mogućim nestašicama, poručio je da razloga za zabrinutost nema.

- Ima među nama generacija koje se ne sjećaju režima par-nepar, ne sjećaju se ni 1970-ih, ni 1980-ih, a ne sjećaju se ni Domovinskog rata. Kao društvo danas živimo u komfornoj poziciji gdje je sve dostupno, rekao je.

'Energetski smo dobro pozicionirani'

Naglasio je kako je sigurnost opskrbe energentima bila prioritet Vlade.

- Naš cilj je sve ovo vrijeme održati sigurnost opskrbe i ona nikad nije došla u pitanje. Imamo svoj naftni terminal, rafineriju i LNG terminal. Energetski smo dobro pozicionirani. Komuniciramo s distributerima i kada gledate mjere koje su donesene za smanjivanje cijena naftnih derivata, tu postoji ravnoteža. Dio mjera snižavanja cijena je bio nauštrb trošarina koje su prihod proračuna, a dio je bio na premijer koje su prihod distributera, rekao je.

Zaključno je istaknuo kako Vlada nastoji održati cijene na prihvatljivoj razini.

- Cijene koje su danas u maloprodaji su još uvijek niže nego što su bile najviše cijene 2022. u vrijeme početka ruske agresije na Ukrajinu, zaključio je.