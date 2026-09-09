Tražite posao? Nude plaću do 3 tisuće eura, evo koji su uvjeti...

Nacionalni zračni prijevoznik Croatia Airlines objavila je oglas za jedan od traženijih poslova, za operativnog kontrolora prometa. Operativni kontrolor bavi se optimizacijom, koordinacijom i rješavanjem zastoja na tlu te pilotima daju upute i odobrenja.

Neki od uvjeta za posao su minimalno VŠS ili univ. bacc., pri čemu prednost imaju zračni promet ili fakultet tehničkog smjera. Kandidati moraju aktivno koristiti engleski jezik, znati odrediti prioritete kada se više stvari događa istovremeno te ostaju pribrani kada je situacija zahtjevna.

Za ovu poziciju predviđena je bruto plaća od 2200 do 3000 eura, ovisno o radnom iskustvu, uz naknadu za prijevoz. Croatia Airlines zaposlenicima i njihovim obiteljima omogućuje zrakoplovne karte po posebnim uvjetima, navodi se u oglasu.

Ova pozicija podrazumijeva, među ostalim, praćenje realizacije planiranog reda letanja. Operativni kontrolor prometa mora pravovremeno reagirati na odstupanja. Također, ovaj posao uključuje i procjenjivanje utjecaja vremenskih uvjeta na odvijanje prometa te praćenje stanja flote i raspoloživosti zrakoplova.

Operativni kontrolor pruža posadama zrakoplova pravovremene operativne informacije i podršku tijekom leta, navodi oglas.