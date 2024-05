Trčali su za one koji to ne mogu: 'Presretni smo, ovo zajedništvo budi nadu da opet prohodam...'

Ovo je velika stvar za one koje daju podršku svima koji imaju ozljede kralježnice. znam koliko meni znači podrška, to je nešto nestvarno. Unatoč svemu što mi se dogodilo podržavam druge i mislim da je to jedini način da se nešto dobro dogodi za ljude koji itekako imaju zdravstvene probleme, rekao nam je vojnik Josip Miljković. U eksploziji mine ostao je bez šaka, noge i vida, a nedavno je i operiran i zato ne može hodati. Na 11. zadarsku utrku Wings for Life došao je s majkom Anom s kojom inače i živi u Zadru. Iako je završio Građevinski fakultet, u Zadru studira psihologiju.

- Uz vid mi je jako stradao sluh, oštećen je više od 90 posto pa mogu samo slušati informacije koje dolaze do mene. Uvijek ću podržavati druge koji se bore s ozbiljnim zdravstvenim tegobama - rekao je Josip.

Prva nedjelja u svibnju rezervirana je za Wings for Life World Run, humanitarno-trkački spektakl u kojem 11. put zaredom, na šest kontinenata, stotine tisuća sudionika istovremeno trče za isti cilj – učiniti ozljede leđne moždine izlječivima.

A 11. zadarski Wings for Life počeo je jučer točno u 13 sati s Liburnske obale. Rijeka trkača, njih 8.000 i ove je godine trčala za one koji to ne mogu. Takvih je bilo mnogo, a svi su se oni pojavili na startu u pratnji asistenata, prijatelja, rodbine, školskih kolega.

Među njima smo zatekli i Davida Babca koji je oko sebe okupio impresivnu školsku ekipu, Pratilo ga je i podupiralo čak 70 učenika iz zadarske srednje Ekonomske i birotehničke škole..

- Svi me vole i jako su ljubazni prema meni. Oni danas trče zbog ljudi poput mene i ovo je za mene jako emotivno. Jer, malo je škola koja bi nešto takvo napravila i malo je učenika koji bi se na to odazvali. Presretan sam - kazao je David koji je rođen s dijagnozom spinom bifidom. Takva dijagnoza je urođena i zasad se nije našlo načina da osobe koje su rođene s takvom anomalijom mogu prohodati. Upravo zato se i organizira ova utrka isključivo humanitarnog karaktera s ciljem da se pronađe novac za ljude vezane za invalidska kolica.

Među njima je i Dubrovčanka Marija Nikoleta Živanović (26) koja punih dvadeset godina hodala. No jedna prometna nesreća promijenila joj je cijeli život. Zbog ozljede leđne moždine pet godina je prikovana za invalidska kolica. Na utrku je došla u pratnji svojih prijateljica iz djetinjstva za koje ističe da su joj velika podrška. Povjerila nam je da im je ovo treće sudjelovanje na zadarskom Wings for Life.

- Lijepo je to zajedništvo i potiče nas da svi budemo optimistični. Ni sami ne znate koliko meni ovo znači. Dakle, dok ima nade da se rade istraživanja, uvjerena sam da ima nade da opet prohodam - kazala je Marija Nikoleta koja je beskrajno zahvalna na podršci koja ju uokružuje.

Zadar je jedini grad u Hrvatskoj koji u utrci Wings for Life sudjeluje od samog početka.Ove godine utrku je istrčalo 8000 trkača. Pravila se nisu mijenjala nikada, a pobjednici često uspiju istrčati daleko više od maratonske duljine.

- To je po mnogo čemu jedinstvena utrka i uvijek ima ista pravila. Pola sata nakon što pucanj označi početak utrke, u "lov" na trkače i sudionike u invalidskim kolicima kreće presretačko vozilo. Onog trena kad vas presretne Catcher Car, utrka je za sudionika gotova. Nema ciljnu liniju, a definitivno ima cilj, a to je pomoći paraplegičarima da prohodaju - objasnili su iz direkcije Wings for Life.Kako piše e-zadar, najstariji sudionik ovogodišnje Wings for Life World Run utrke u Zadru ima 91 godinu, a u cijelu je organizaciju utrke bilo uključeno 1000 volontera, što iz Zadra, što iz cijele Hrvatske.

Niz okrjepnih stanica bilo je raspoređeno duž staze u razmaku od 2,5 km do 15. km, a potom svakih 5. km, a na kojima su svi sudionici mogli uzeti boce vode, izotonični napitci ili voće.Uvažavali su se savjeti stručnjaka koji tvrde kako je optimalno svakih 20 minuta tijekom utrke u organizam unijeti najmanje 2 decilitra tekućine.

Utrka se, osim u Zadru, organizira i u europskim gradovima, i to u Ljubljani, Beču, Zugu, Poznanu, te Münchenu. Zahvaljujući uplaćenim startninama i donacijama dosad je uspjela financirati 299 različitih kliničkih istraživanja ozljeda leđne moždine..