Meni je drago kad su žene u studiju. Pa one puno više pričaju, mi muškarci smo operativniji, ispalio je Lucian Vukelić (58), ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i HDZ-ovac iz Rijeke, inače dr.med.spec. ortopedske kirurgije.

Voditelj Otvorenog Mislav Togonal opomenuo ga je da je to seksizam, ali Vukelić se nije dao.

- Ma ne, ne, govorim operativno, kad objašnjavamo nešto, ne - izmotavao se Vukelić, HDZ-ovac iz Rijeke.

ANKETA: Treba li podnijeti ostavku?

On je 2013. bio predsjednik gradskog odbora Rijeka, a 2016. je bio saborski zastupnik. Član je upravnog vijeća KBC Rijeka. Na stranicama HZZO-a o njemu piše da ima 'odlične organizacijske, komunikacijske, prezentacijske te rukovoditeljske vještine, analitičnost, preciznost, timski rad i odgovornost za poslovni rezultat'. Što se tiče odgovornosti za seksizam u javnom prostoru... To slušamo i gledamo sve češće i nitko ne odgovara.

U Japanu je, primjerice, šef Olimpijskih igara Tokio 2020. Yoshiro Mori (83) podnio ostavku zbog toga. Mori, bivši japanski premijer, izazvao je zgražanje diljem svijeta svojim seksističkim komentarima da žene previše govore, koje je izgovorio na sastanku olimpijskog odbora. Mori je na sastanku na kojem je podnio ostavku plakao. No to je Japan, a ovo je Hrvatska. Teško da će Vukelić podnijeti ostavku, a još teže da će plakati, no svejedno vas pitamo, treba li snositi posljedice?