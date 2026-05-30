Treba li nam doživotni zatvor: 'A što kad oni ostare? Hoće li im ćelije postati starački domovi?'
NOVI EXPRESS Doživotni zatvor ekonomski je skup instrument, a istraživanja pokazuju da ne donosi bitno veću prevenciju teških zločina od postojećih dugotrajnih kazni, kažu stručnjaci. Nude druga rješenja
Vidim mnogo razloga protiv uvođenja doživotnog zatvora, dakle ne jedan nego puno njih, a ne vidim niti jedan razuman razlog za to, komentirao je umirovljeni profesor defektologije i političar Slobodan Uzelac. Zakon o probaciji Hrvatska je donijela u prosincu 2009., upravo u vrijeme kad je on bio potpredsjednik vlade RH zadužen za ljudska prava.