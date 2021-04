Josipa Rimac bila je iznimno angažirana u svim segmentima poslovanja C.E.M.P-a vezanim za razvoj vjetroparka Krš Pađene, kao da je njihov zaposlenik, te koristi svoj utjecaj i sva moguća poznanstva kako bi uklonila bilo koju zapreku koja se pojavi i jednostavno "gura" taj projekt, zamijetili su istražitelji tijekom nadzora bivše državne tajnice u Ministarstvu uprave.

Zaključili su kako nije bilo gotovo niti jedne institucije prema kojoj nije intervenirala.

Bašić joj je nudio posao

Analizirajući vrijeme koje je provela u tim aktivnostima vidljivo je, konstatiraju istražitelji, da one započinju od jutarnjih sati i traju do kasno navečer, pri čemu je Rimčeva u potpunosti bila na raspolaganju Milenku Bašiću. kojeg je u mobitelu imala memoriranog kao "Miljenko vjetrolektrana" i Draganu Stipiću te kako se Bašić zna na nju i naljutiti i predbacivati ukoliko se na javi na telefon.

Motivi za takvo njezino postupanje jasni su i razumljivi kada se dovedu u kontekst njihove međusobne komunikacije iz koje proizlazi kako za svoje aktivnosti traži i dobiva redovitu novčanu naknadu i kako je osobno zainteresirana da vjetropark Krš Pađene započne s radom budući da od toga očekuje imovinsku korist i za sebe, zaključuju istražitelji. Tako iz njezine komunikacije putem WhatsAppa s Bašićem , zaključuju, proizlazi kako joj je on još u lipnju 2017. godine ponudio da preuzme vođenje njegove firme za obnovljive izvore energije, a tijekom siječnja 2019. godine ponovno joj je ponudio da dođe raditi za njega jer bez nje ne može završiti projekt.

O navedenoj ponudi upoznala je i Josipa Pleslića s kojim je komentirala kako u slične firme može otići kada hoće, ali sad nije trenutak i da joj je "ovako dobro s njima, a nigdje nije formalno".

Rimac: Treba mi lova, imam izbore za mladež HDZ-a

Rimac je 17. ožujka 2018. godine kontaktirala Bašića i prenijela mu da je sa svojima oko izbora te je od njega potom zatražila da joj pomogne jer mora zatvoriti financijsku konstrukciju. Istražitelji su u njezinu mobitelu našli i poruke upućene Bašiću 31. listopada 2018. godine u kojem ga je zamolila neutvrđeni novčani iznos navodeći kako u petak dolje ima izbore za mladež HDZ-a , te kako tih dana imaju veća druženja i da to trebaju posložiti i da joj je to važno.

Iz njezina nadziranog razgovora od 29. veljače 2020. godine s Vladimirom Moćanom slijedi kako mu je Rimac rekla da "treba zaraditi i sve isfinancirati", kao i da joj je na "poslu dobro i da stigne dodatno raditi i zaraditi" te mu pokazuje projekt vjetroparka govoreći "neka vidi što su napravili i da nema većeg u Hrvatskoj te da se tu radi o 250 milijuna eura" i da je to prva faza i sad će biti još toliko. Moćan ju je potom pitao tko je investitor, a Rimac mu je odgovorila Bašić Lager, na što joj je on rekao" znači to su ti tvoji kanali i sad kad bude Duvalo ti puniš džepove". Na to mu je Rimac rekla "treba raditi, neko kaže ne može se, može se".

Da Bašić redovito daje novac Josipi Rimac proizlazi i iz rezultata pretrage njenih mobitela iz kojih je vidljivo da je redovito nakon komunikacije s njim u bilješke u mobitelima unosi podatke o troškovima. Tako je 11. veljače 2019. godine , nakon što je više puta kontaktirala Bašića u bilješkama upisala: "Libertas...20.000+, PPG....11.000+ itd. nakon čega je podvučena crta i upisano 40.000 kuna. Nadalje, 4. ožujka 2019. godine kontaktirao ju je Bašić i pitao kako je, a ona nakon toga u bilješkama upisala tekst: "Bazen-100.000, Pergola-20.000, Okoliš-10.000 itd.

Uzevši u obzir iznose navedenih bilješki jasno je kako se radi o značajnim svotama koje Rimac nije mogla financirati iz svojih redovnih primanja. Prosječna mjesečna primanja Josipe Rimac kao državne tajnice u razdoblju od 2017. - 2020. iznosila su 14.800 kuna koja su se umanjivala za ratu kredita od 2750 kuna mjesečno putem administrativne zabrane na plaći tako da joj se na tekući račun prosječno uplaćivalo 11.700 kuna pri čemu nije imala drugih značajnijih prihoda koji bi se isplaćivali na tekući račun.

Analizom Ministarstva financija za razdoblje od 1. siječnja 2010. do 6. svibnja 2020., uzimajući u obzir iznose novčanih iznosa kojima je mogla raspolagati na kraju godine, nesrazmjer kod Josipe Rimac utvrđen je je u ukupnom iznosu od 1.208.741 kunu od čega se iznos od 497.078 kuna odnosi na razdoblje od početka 2018. do svibnja 2020. koje je povezano sa , sumnja Uskok, inkriminiranim radnjama Josipe Rimac vezano za projekt izgradnje vjetroelektrane.

Tomislav Vuić, predsjednik uprave HPB-a koji nije pristao na pritiske Rimac i dao kredit C.E.M.P-u veći od 15 milijuna kuna, rekao je kako mu je tijekom jednog susreta Rimčeva otvoreno rekla kako nakon završetka političke karijere namjerava raditi za C.E.M.P.