“Pozicija svih je prvo sačuvati jedinstvo EU-a i jedinstvo EU-a i NATO-a i dati podršku Ukrajini, suverenoj zemlji koju podržavamo”, rekao je Plenković rezimirajući dvodnevni samit u Bruxellesu.

“Treba učiniti sve, iskoristiti političke i diplomatske kanale da se izbjegne sukob i nova agresija na Ukrajinu. Potrebno je poštovati načela međunarodnog prava, graditi dobre odnose i izbjegavati sukobe i na tom će se tragu voditi europska politika u danima ispred nas”, rekao je Plenković.

U Bruxellesu se u četvrtak i petak održao samit EU-Afrika, a prije toga održan je neformalni sastanak čelnika EU-a o situaciji oko Ukrajine. Premijer Plenković je u četvrtak imao razgovor s predsjednicom Komisije Ursulom von der Leyen, na kojem je dogovorio produljenje roka za korištenje sredstava iz Europskog fonda solidarnosti za sanacije od potresa u Zagrebu.

Samit EU-Afrika održan je u nekoliko tematskih panela. Plenković je u četvrtak sudjelovao na panelu klimatskim promjena, energetici i povezivosti, a u petak o zdravstvu, borbi protiv covida-19 i distribuciji cjepiva u cijelom svijetu.

Europska unija je obećala Africi do sredine ove godine 700 milijuna doza cjepiva, a do sada je donirala 380 milijuna. Hrvatska je do sada donirala 700 tisuća doza, a u petak je donijela odluku o donaciji još 550 tisuća doza.

“Na taj način pridonosimo globalnoj borbi protiv pandemije”, rekao je Plenković.