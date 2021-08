Liječim se tri godine i to vam je borba za svaku pretragu, započinje nam svoju priču Zagrepčanka (52), čiji su podaci poznati redakciji. Te kobne 2018. saznala je da ima karcinom jajnika. Liječi se u Petrovoj bolnici, odnosno KBC-u Zagreb, obzirom da Petrova spada pod tu ustanovu.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Prošla je dvije operacije i završila dva ciklusa kemoterapije. U tom periodu kad su pretrage bile hitne, naglašava, termine je dobivala u razumnom roku od mjesec dana. Problem nastaje kasnije. Dobiti termin za neku kontrolnu pretragu, posebno radiološku, naglašava, je lutrija. A ona, obzirom da je u remisiji, svaka dva do tri mjeseca mora onkologu na kontrolu s nalazima. Dakle, termine za niz pretraga mora dobiti u tom međuvremenskom periodu.

'Dobiti termin za kontrolni pregled - lutrija'

- Vi ćete zaista uvijek dobiti zdravstvenu uslugu u nekom razumnom roku ako je nešto hitno, ako ste loše, ako se preko markera vidi povrat bolesti i slično. Ali kod kontrola je kaos. Primjerice, PET/CT pretragu nećete nikad čekati, nakon kemoterapije kad se treba vidjeti rezultat to ćete dobiti u roku 4-6 tjedana kako je preporuka onkologa. Eh, ali onda imate obični CT, koji je dostupan na papiru - kaže nam dodajući kako termin za CT u 40 posto slučajeva nije dobila u roku koji je njezina onkologica tražila.

- Hajmo dalje. Ako uzimate pametni lijek, onda se Povjerenstvo sastaje svaka tri tjedna, ali CT se radi jednom godišnje, ne možete ga stalno raditi. E, onda traže od vas UZV abdomena, kojeg morate napraviti navrat nanos. Naime, onkologica mene obavijesti da će se za mjesec i pol dana sastati Povjerenstvo i traži da napravim UZV abdomena. A u tom roku nikako ne možete dobiti termin. I onda odem privatno, gdje, ovisno o poliklinici, košta oko 400-500 kuna - ističe.

Naša sugovornica nam dalje opisuje krug u kojem se nalazi.

- Vi se mailom prijavite preko centralnog naručivanja i dobijete odmah odgovor da vas imaju u vidu. Ako odmah na početku mjeseca pošaljete mail, onda će vam stići odgovor da će koncem mjeseca slagati listu pa će vam se javiti - opisuje kako to izgleda iz perspektive pacijenta u realnosti pa nastavlja:

'Iz KBC-a Zagreb su mi odgovorili da do daljnjeg ne rade UZV abdomena. Opet ću privatno'

- I onda se vi tresete u iščekivanju hoćete li dobiti termin ili ne. Pa se zna u 30-40 posto slučajeva dogoditi da dođe taj kraj mjeseca, a nitko vam se ne javi. Onda opet šaljete mail pa vam kažu da su za idući mjesec svi termini popunjeni i da zovete krajem idućeg mjeseca. I vi sad znate da vam je to već izvan traženog roka pa ili lovite vezu ili plaćate privatno - kaže dodajući kako trenutno u KBC Zagreb ultrazvuk abdomena, koji joj je neophodan za kontrolu kod onkologinje u rujnu, ni ne može obaviti. Naime, već je poznato kako radiologa po bolnicama nedostaje. To smo saznali i iz prepucavanja u Vinogradskoj.

No, ova pacijentica nam pokazuje mail koji dokazuje kako je ista situacija i u KBC-u Zagreb, a u kojem je dobila odgovor kako tamo “zbog nedostatka ljudstva i materijalno-tehničkih resursa Zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju do daljnjeg ne naručuje bolesnike na UZV abdomena.” Još prošli tjedan smo im poslali upit da nam pojasne tu situaciju, ali još uvijek bez odgovora. Pa će ova pacijentica opet privatno i dati 500 kuna. Kao što je i magnetsku rezonancu dva puta morala obaviti u privatnoj poliklinici i iskeširati preko 3000 kuna.

- Kad sam dobila dijagnozu, odmah za par dana sam trebala ići na operaciju. Liječnik mi je rekao da u roku dva-tri dana nigdje neću dobiti magnet. Kad se dogodi tako neka hitna situacija, Petrova nema takve uređaje, sve ide na Rebro i zato se tamo nagomilaju pacijenti i ne možete doći na red. I onda vam nema druge nego da štedite gdje god možete i da obavite pretrage najbrže negdje privatno - kaže.

Trenutno je u fazi praćenja, a kako ima kontrole kod onkologa svaka dva-tri mjeseca, muku muči sa dobivanjem termina.

- Da sam ja sad životno ugrožena, da mi predstoji za par dana operacija, ja vjerujem da bih ja taj UZV abdomena na Rebru dobila, ali pošto je u pitanju kontrola, ja im više nisam hitna i ne mogu dobiti uslugu. I to je cijela poanta u našem zdravstvu - zaokružuje cijelu priču.

Putuje iz Zagreba u Sisak na CT

Suzani Kovačević u ljeto 2017. dijagnosticiran je karcinom bubrega. Nakon tog prvotnog šoka, uslijedio je novi.

- Vi ste u tom trenu nakon dijagnoze sami sa sobom, stojite na cesti i ne znate otkud da krenete. Meni je bio dijagnosticiran ogroman bubrežni tumor, koji je 95 posto bio karcinom, i trebala sam na hitnu operaciju. No, nisam ju mogla odmah dobiti, a nije se znalo ni kad ću. I onda me nazvao kirurg da može za par dana. To je od dijagnoze ispalo tri tjedna - tri tjedna strave. Ne znaš što će biti, kad ćeš doći na red. Nije da je liječnika bilo briga, naprosto me nije imao kad ubaciti.Nije on kriv i svaka mu čast što se angažirao i sam me zvao obavijestiti - priča nam.

A iako se preporučuje jednom godišnje, Suzana na CT abdomena, ali i toraksa, obzirom na stadij, veličinu tumora i biopsiju, mora ići svakih šest mjeseci pet godina od operacije. Živi u Zagrebu, ali to obavlja u 60-ak kilometara udaljenom Sisku.

- Kad sam se prvi put naručivala na CT, ne sjećam se točno koliko je bilo da bih čekala u Zagrebu, da ne kažem krivo, ali znam da me šlagiralo. Odmah sam probala u više gradova i u Sisku sam dobila najraniji termin, za samo dva tjedna. I dosadašnje mi je iskustvo da sam uglavnom za 10-14 dana na redu. Imam sreće pa imam i prijatelja radiologa, koji radi vani, a koji mi naknadno još pregleda sve detaljno i očita nalaz- kaže nam dodajući kako je i njezina prijateljica na magnetsku rezonancu otputovala do Gospića.

Suzana naglašava kako nema šanse da plaća pretrage kod privatnika nakon što je cijeli život radeći uplaćivala za zdravstveno osiguranje.

- Ne pada mi na pamet. Tolike novce uplaćujemo za zdravstvo da bih onda još plaćala i privatno pretrage - poručuje.

865.080 pacijenata čeka neku pretragu

Inače, prema podacima HZZO-a, koje im šalju bolnice, ali ne znamo koliko su ažurne u tome, na nacionalnoj listi čekanja je u ovom trenutku za neki pregled, bilo specijalistički, kontrolni ili neku dijagnostičku pretragu upisano 865.080 pacijenata.

- Ljudi u ovih godinu i pol dana pandemije iz straha od zaraze ni ne idu na preglede, dakle smanjen je pritisak na bolnice, a liste čekanja su ostale iste - komentira nam Marina Novaković Matanić iz Udruge Dignitas za dostojanstvo i jednakost pacijenata.

Sada na neki prvi specijalistički pregled, važan za rano dijagnosticiranje bolesti, čeka 186.287 pacijenata diljem Hrvatske i to u prosjeku četiri mjeseca. Na prvi pregled na dermatološkoj onkologiji, primjerice, koji je jedan od najbitnijih pregleda različitih tumorskih promjena kože, među kojima su najčešće madeži, u prosjeku se čeka osam mjeseci - u KBC-u Zagreb 238, KBC-u Split 114, KBC-u Rijeka 70, dok u KBC Osijek tek 13 dana. Termin kod dječjeg oftalmologa u Zagrebu i Puli čeka se između 10 mjeseci i godine dana, u Rijeci i Splitu oko tri mjeseca, a u Karlovcu i Bjelovaru oko mjesec dana.

Za operaciju mrene termin ćete dobiti za 15 mjeseci - na KB Sveti Duh ćete čekati čak i do dvije godine. U KBC Split oko dva mjeseca, u Rijeci, pak, samo osam dana, u OB Pula dva tjedna. Na operaciju čeka 13.186 pacijenata.

Na neki kontrolni pregled, pak, čeka i duplo više pacijenata - njih 386.947 i to po pet mjeseci. Na neku dijagnostičku pretragu i to oko sedam mjeseci čeka 255.943 pacijenata. Najduže se čeka termin za MR ili UZV. Na mamografiju se čeka oko pola godine, u OB Dubrovnik čak 10 mjeseci. U KBC Rijeka, s druge strane, oko dva mjeseca, a u OŽB Vukovar najkraće - tek 15 dana.

Na MR mozga ili UZV prostate za godinu dana

25.326 pacijentica čeka UZV dojke. U velikim KBC-ima čeka se od četiri do osam mjeseci. U KBC Split nevjerojatnih 640 dana! U KB Sv. Duh 453, u OB Slavonski Brod 401 dan, u dubrovačkoj i varaždinskoj bolnici po godinu dana, a najbrže se dođe na red u Vukovaru, za 31 ili Gospiću, za 37 dana. Na UZV prostate čeka 763 pacijenata, u prosjeku, također, nevjerojatnih godinu dana. U OB Sisak čak i oko 454 dana, u zagrebačkom KB Merkur 393 dana, a u OŽB Požega najkraće - tek 22 dana. Na CT abdomena čeka se gotovo pet mjeseci. Na red se najbrže dolazi u Novoj Gradiški, Kninu i Vukovaru - za oko mjesec dana pa i manje, a u Koprivnici i Virovitici za dva mjeseca.

Ako trebate MR mozga, termin ćete po našim bolnicama dobiti tek iduće ljeto. U prosjeku se na bilo kakvu magnetsku čeka po godinu dana. Novaković Matanić ga obavlja u Gospiću, gdje se čeka oko četiri mjeseca, a kako nam ona kaže, u praksi i malo kraće.

- Teško je objašnjiva ta razlika. Ljudi se valjda naručuju po principu blizine. A uređaj u Gospiću je čak možda i bolji nego u mnogim drugim bolnicama, kao i očitovanje. I još rade subotom i nedjeljom i zovu vas ako netko otkaže termin - kaže i naglašava kako pacijent na pregled ne bi smio čekati duže od šest mjeseci.

- Obavljaju bolnice prioritetne preglede, ali kad ste vi naručeni na kontrolni pregled za više od šest mjeseci to nema smisla, bolest se može razviti. Bilo bi idealno u roku tri mjeseca - ističe.

A pravo na povrat putnih troškova preko HZZO-a, dodaje, imate ako u mjestu stanovanja nema uređaja potrebnog za pregled.

- Ali opet je jeftiniji put, primjerice, do Gospića za magnetsku nego je platiti kod privatnika - kaže.