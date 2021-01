Moramo osmisliti i pronaći održiv i zakonski prihvatljiv način dugoročnog osiguranja prehrane. Prioritet nam je u ovim danima osmisliti taj koncept, poručio je u subotu potpredsjednik Vlade i šef Stožera za otklanjanje posljedica potresa, Tomo Medved, "samo" 11 dana nakon razornog potresa, koji je sravnio Petrinju, Sisak, Glinu i okolna sela.

Naime, do sada su o toplim obrocima za ljude, koji su u nekoliko sekundi ostali bez svega, brinuli kuhari volonteri, njih 600-tinjak koji su došli iz cijele Hrvatske predvođeni Udrugom ugostitelja. Isti tren su se organizirali i stigli u Sisačko-moslavačku županiju, oformili kuhinje na otvorenom, a zahvaljujući donacijama te o vlastitom trošku pripremali i 15.000 obroka dnevno. Malo kasnije se i država uključila i ustupila im namirnice iz robnih zaliha i poljske kuhinje. No, to, dakako, nije dugoročno rješenje, na što su i sami upozorili državu. Pa je država, danima nakon potresa, smišljala što će i kako će riješiti taj problem. Ostala je briga hoće li stanovnici Banovine ostati bez toplih obroka.

- Narod na području koji je stradao neće ostati bez potpore, a poglavito ne bez osigurane prehrane - naglasio je Medved.

Kuhanje preuzima državna tvrtka Pleter

Tek danas su donijeli odluku da kuhanje preuzima državna tvrtka Pleter. I to od ponedjeljka. Ali uz njih će ovi kuhari volonteri i dalje još neko vrijeme ostati kuhati na svojim lokacijama, što nam je potvrdio i Marin Medak iz Udruge ugostitelja.

- Kako se oni budu povlačili, tako će i Crveni križ postupno preuzimati veću ulogu u podjeli i dostavi hrane na dislocirana područja. Važno je naglasiti da građani neće osjetiti da je došlo do bilo kakve promjene. Hrana će biti osigurana u dovoljnim količinama, bolje da ima viška 100 obroka, nego da nedostaje jedan. Nastavit će se i podjela suhih obroka, kako je bilo i do sada - kaže nam Mladen Pavić, glasnogovornik Stožera u Petrinji, dodajući kako je Pleter velika državna tvrtka koja može nahraniti cijelu Hrvatsku.

'Pleter velika državna tvrtka koja može nahraniti cijelu Hrvatsku': Pa što se onda čekalo?

Upitali smo zašto onda nije odmah angažirana i što se čekalo.

- To je moglo istog dana, ma istu noć kad je bio potres, biti organizirano. I Crveni križ je istu noć bio na terenu s hranom. Kuhari su izrazili želju, došli su, ministarstva su im, pogotovo MORH, bili podrška i u nabavci sirovina za kuhanje, tako i opreme. To je bio njihov iskaz dobre volje i plemenitosti, a najvažnije je bilo osigurati hranu i mi im zahvaljujemo na trudu i radu - odgovor je glasnogovornika.

Pleter će, dodao je, osiguravati obroke sve dok bude potrebno, obzirom da je zima, stiže i snijeg, pa se na obnovi ne može raditi, a namirnice će osigurati država.

Medak nam kaže da oni ostaju na Banovini dok ne potroše namirnice koje su dobili iz robnih zaliha i od donacija građana i privatnih tvrtki.

- Država polako preuzima, što je i bio naš prijedlog od prvog dana, a mi ostajemo na šest punktova dok ne riješimo ono što smo dobili. Nas je tu svaki dan oko 150-200 volontera, koji kuhaju, a sve skupa je oko 600 volontera iz cijele Hrvatske uključeno od prvog dana, bez Crvenog križa, koji ima svoje volontere. I radimo u dvije smjene - kaže Medak dodajući da su do sada pripremili više od 100.000 obroka.

HV ima kuhinjski modul za pripremu 1800 obroka dnevno: 'Nije funkcionalan za pripremu sirovih namirnica'

Treba spomenuti i kako Hrvatska vojska posjeduje kuhinjski modul “Force Provider All Electric Kitchen 600 PAX”, koji je dobio od SAD-a, a u kojem se može pripremiti 1800 obroka dnevno. Pa se postavilo logično pitanje zašto u ovoj situaciji to nije u funkciji? Iz MORH-a su najprije na to odgovorili kako ih nitko iz Stožera tu uslugu nije tražio, a danas su priopćili kako ta kuhinja niti nije pretjerano funkcionalna u ovakvim slučajevima. Naime, pojasnili su, kuhinja nije u potpunosti namijenjena za pripremu sirovih namirnica, već za pripremu posebno pripremljenih i pakiranih obroka koji se prije konzumacije podgrijavaju.

- Važno je naglasiti kako je spomenuti modul namijenjen za pripremu i posluživanje hrane u sklopu ekspedicijskog kampa na velikim vojnim vježbama. Riječ je dakle o sposobnosti Hrvatske vojske kojom su se bitno povećali prehrambeni kapaciteti ekspedicijskog kampa, a kuhinjski modul koristi se također i u vojnim operacijama i misijama. Međutim, postojeći koncepti pripreme i podjele hrane na potresom pogođenim područjima puno su ekonomičniji i učinkovitiji, odnosno brži i zahvalniji nego što bi to bio slučaj sa spomenutim modulom - poručuju iz MORH-a dodajući da su, ukoliko ipak bude potrebe za ovim kuhinjskim modulom u narednom razdoblju u Sisačko-moslavačkoj županiji, spremni ustupiti je i postaviti za korištenje.