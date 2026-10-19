Ma svi su recepti poznati - samo treba imati petlje ozakoniti ih i onda primijeniti.
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Trebalo je puno ranije reagirati na huligane bez kontrole
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Policija je uložila velik napor u potrazi za krivcima iz splitske noći dugih jezika. Veličanje Hitlera i nacističkog Holokausta nad Židovima, slavljenje nacizma, zazivanje novog pogroma (“Gazi Židove”), povici “Ajmo, ajmo, ustaše” i slični, proizveli su svjetski skandal. O njemu su izvijestili vodeći strani mediji i agencije, izražavajući zgražanje nad “grotesknim i glupim nacističkim performansom”.
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