'Trebamo američke avione, a HDZ-ova reforma nije reforma'

Objasnio je i svoje protivljenje regionalizaciji Hrvatske rekavši da bi pet političkih regija značilo neujednačeni standard u različitim dijelovima zemlje, ali podržao je smanjenje broja općina

<p>Predsjednik Republike <strong>Zoran Milanović </strong>u četvrtak je kao svoj načelni stav dao prioritet američkoj ponudi višenamjenskih borbenih zrakoplova Hrvatskoj, iako će, kaže, u konačnici presudnu ulogu odigrati cijena ponude i stručna prosudba. </p><p>- Prvi izbor trebali bi biti američki avioni. To potpuno otvoreno govorim. Za to je niz razloga - darovali su nam puno opreme, daruju to i dalje. Ja to mogu javno reći jer ne sudjelujem u nabavi - izjavio je Milanović upitan za najbolju ponudu borbenih zrakoplova nakon što su zaprimljene ponude od četiri države, a SAD nudi nove F-16 blok 70 zrakoplove.</p><p>Istaknuo je kako će presudnu ulogu imati i cijena ponude i što se za nju dobiva, a odluku će donijeti stručnjaci i Vlada.</p><p>- Ako smo se odlučili nabaviti 12 borbenih zrakoplova, idemo ih nabaviti. No, trebamo 12 novih zrakoplova ili minimalno rabljenih, a ne korištenih, u ratu ili u Siriji - poručio je Milanović.</p><p>Osvrnuo se i na Povjerenstvo za nabavu borbenih zrakoplova, rekavši kako u njemu neki "likovi" najprije odlučuju o nabavi, a u drugoj fazi daju mišljenje o onome što su prethodno odlučili. </p><p> - Tu postoji funkcionalna dilema - rekao je Milanović. Posebno je apostrofirao članstvo u tom povjerenstvu ravnatelja SOA-e <strong>Daniela Markića </strong> i načelnika Glavnog stožera OS <strong>Roberta Hranja</strong>, koji je, kaže, admiral pomorstva, a ne stručnjak za zrakoplove.</p><p>Poručio je i da će "radi mira u kući", podržati rad povjerenstva za nabavu zrakoplova, no iz odlučivanja je izuzeo sebe i svoje suradnike "kako ne bi davali mišljenje o nečemu u čemu su sudjelovali".</p><p>- To je sukob interesa - ocijenio je Milanović.</p><h2>Pet političkih regija značilo bi neujednačeni standard u različitim dijelovima zemlje</h2><p>Objasnio je i svoje protivljenje regionalizaciji Hrvatske rekavši da bi pet političkih regija značilo neujednačeni standard u različitim dijelovima zemlje.</p><p>- Ako svatko bude brinuo za sebe i ubirao porez za sebe, što je motivacija za tu vrstu decentralizacije, to znači da će Ličani, Zagora i Slavonija opet ovisiti o nekom vanjskom izvoru jer neće imati kao Varaždin i Istra. To je raspršivanje hrvatske države jer bi iste standarde trebala imati djeca u Lici, Prelogu, Varaždinu i Umagu - rekao je Milanović.</p><p>Ocijenio je i da HDZ-ova najava smanjenja broja lokalnih dužnosnika nije nikakva reforma.</p><p>- Reforma bi bilo smanjiti broj općina za pedeset posto ili da se njihov broj vrati na onaj iz 1991. To je toliko težak i dalekosežan potez s toliko posljedica na distribuciju lokalne političke moći i stranačkog utjecaja, da se u to neće usuditi dirnuti prije svega HDZ, a onda, bojim se, i ni jedna druga stranka. To je jako važna tema - rekao je Milanović te istaknuo da bi to javnosti trebao reći premijer ili predsjednik Sabora umjesto da se bave "sapunom i pranjem ruku".</p><h2>Performans s lubenicama komunalni prekršaj</h2><p>Upitan za komentar današnjeg performansa s lubenicama eurozastupnika <strong>Ivana Vilibora Sinčića</strong> pred Banskim dvorima, Milanović je rekao da je to "komunalni prekršaj".</p><p>Nije se složio s premijerom da je riječ o sigurnosnom propustu, jer, kaže, sa sadašnjom regulacijom prometa svako vozilo kad god želi može iz Ćirilometodske doći pred ured premijera i "istovariti ugljen, stajsko gnojivo ili bombu".</p><p>Milanović je izjavu novinarima dao nakon predstavljanju autobiografije poduzetnika<strong> Branka Roglića </strong>u hotelu Westin na kojemu se okupilo dvjestotinjak ljudi.</p>