Trebamo hitnu sanaciju Gospića, ali i sanaciju HDZ-ova nasljeđa

HDZ je generator korupcije koji se istodobno proglašava glavnim borcem protiv korupcije. HDZ se također proglašava i "zadnjom branom normalnoj Hrvatskoj", nakon što je koalirao s radikalnom desničarskom strankom koja je podržavala atentatora na Banske dvore.

A sad, HDZ bi trebao sanirati ekološku katastrofu u Gospiću nakon što je godinama, zajedno sa svojim bivšim glavnim državnim inspektorom, kumovao toj katastrofi, izravno u njoj sudjelovao ili se pravio da ona ne postoji.

Drugim riječima, ponovno očekujemo da nas HDZ spasi od samoga sebe.

"Ne znam"

A sanacija je odlično krenula: premijer Andrej Plenković izjavio je da "ne zna" kako je 1400 kamiona dovezlo 37 tisuća tona otpada u Gospić, premda se o tome javno raspravlja barem godinu i pol dana, te poručio kako će "odgovorni odgovarati", dok ministrica zaštite okoliša Marija Vučković objavljuje da je dobila 62 odbijenice za pomoć u sanaciji otpada. I sve bi se navodno trebalo odvijati "po proceduri", iako je po proceduri sav otrovni otpad istovaren u Gospiću.

Plenković je danas sazvao koalicijske partnere na sastanak kako bi s njima podijelio odgovornost za katastrofu, dok opozicija zaziva pad Vlade i raspisivanje izvanrednih izbora.

Plenković spasitelj?

Do njih, naravno, neće doći, dokle god se HDZ ne odluči sam raspustiti, jer koalicijski partneri za to nemaju hrabrosti, odgovornosti i interesa, a opozicija nema snagu, pa bi se na kraju moglo dogoditi da HDZ za dvije godine pred birače u Gospiću izađe kao spasitelj koji je razmontirao ekološku bombu.

Baš kao što se proglasio herojem obnove nakon potresa koja je kasnila godinama. I baš kao što je slavio otvorenje Pelješkog mosta koji se sada raspada.

Međutim, zamislimo čak i taj najluđi scenarij: da Gospić doista sruši Vladu i da se doista raspišu prijevremeni izbori.

Prvo, bi li na tome doista HDZ izgubio glasove?

Lojalni HDZ-u

Najzapušteniji krajevi Hrvatske, a Lika nažalost spada među takve, ujedno su i najlojalniji upravo HDZ-u, na nacionalnoj i na lokalnoj razini, što se potvrdilo na zadnjim lokalnim izborima.

I drugo, što bi čekalo novu oporbenu Vladu kad bi preuzela vlast?

HDZ je u protekla dva navrata odlazio s vlasti ostavljajući apsolutni kaos: od kriminalne pretvorbe i mafijaške privatizacije, ratnih zločina, kriminala i ekonomske propasti do neviđene korupcije, razorene državne blagajne, devastiranih institucija i novog ekonomskog i socijalnog rasula.

Ekološki užas

Sada bi, pored svega toga, nova vlada trebala sanirati ekološku kataklizmu u Gospiću, ali i na desetke sličnih ekoloških užasa rasijanih po Hrvatskoj, i to dobrim dijelom upravo u županijama u kojima drma HDZ.

SDP-ove vlade padale su upravo na takvim sanacijama ekonomskih, socijalnih, gospodarskih, pravosudnih, demokratskih i političkih katastrofa, dok ih je HDZ čitavo vrijeme granatirao optužbama da nisu sposobni popraviti ono što im je HDZ ostavio.

Priča se ponavlja i u ovim raspravama o padu Vlade: HDZ je devastirao Hrvatsku na svim razinama, od napuhanog proračuna, inflacije i kriminalne korupcije, do pokorenih institucija, razularenog kriminala, zatrovanog društva, čak i opljačkanih sportskih saveza, a sada i kontaminiranog tla, vode i zraka.

HDZ-ovo političko nasljeđe doslovno sije smrt po Hrvatskoj.

Nemoguća misija

A svakog onog tko bi se primio tog nezahvalnog posla sanacije Hrvatske od HDZ-a čekala bi gotovo nemoguća misija, uz obilatu destrukciju, podmetanje, ideološko huškanje i pučističko rušenje oporbenog HDZ-a.

Pogledajmo samo kako se HDZ ponaša u Zagrebu kojim je vladao zajedno s Milanom Bandićem i ostavio ga u dugovima, bankrotu, infrastrukturnom raspadu, u korupcijskim, rođačkim i mafijaškim mrežama. Na svakom uglu sabotira Možemo! i Tomislava Tomaševića, optužuje ga za ono što je sam s Bandićem radio, potkopava ga lažima i ideološkim histeriziranjem.

Isto to HDZ bi radio novoj vlasti kojoj bi u krilo uvalio vrući (otrovni) krumpir u Gospiću, ali i devastiranu, osiromašenu i zaostalu državu.

Zar bi onda oporba doista trebala tražiti pad Vlade na slučaju Gospića ili bi trebala ostaviti HDZ-u da sanira ono što je kreirao?

Odnosno, da ostavi HDZ-u da pogorša postojeće stanje?

Simbol propasti

Nakon što je Gospić pokušao zakopati ili od njega naprosto pobjeći, premijer Plenković sigurno će upravo na ovom slučaju nastupiti kao spasitelj, ponovno osvojiti srca svojih lojalnih birača i sljedbenika, obećati sanaciju i na kraju to pripisati u svoje velike uspjehe.

Gotovo kao rušenje Vjesnikova nebodera kojeg država kao vlasnik nije uspjela poštedjeti požara.

Gospić je apsolutna i vrlo konkretna katastrofa, ali ujedno je i simbol zagađenja čitave države pod vlašću HDZ-a, na svim razinama, slojevito, sustavno, dugoročno štetno i gotovo nepopravljivo.