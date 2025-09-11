Treća akcija Uskoka: Janković organizirao varanje na porezu i pranje novca narko kartela?

Nekad poduzetnik kojem su na otvaranje pogona dolazili ministri, sad Uskokov i EPPO-ov osumnjičenik. Mario Janković je od jučer u nezavidnoj situaciji. Iako je pozornost najviše dobila istraga o korupciji u Hrvatskim šumama, gdje je također prvookrivljeni, ona o utaji poreza i pranja novca ima puno veće implikacije.

Uskok je objavio da Jankovića smatraju vođom zločinačke organizacije u kojoj je još petero poduzetnika, a organizacija je okupljena za varanje države na PDV-u. Točnije, oštetili su državni proračun za oko 830 tisuća eura.

- USKOK je, na temelju kaznenih prijava Samostalnog sektora za financijske istrage Porezne uprave i Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, donio rješenje o provođenju istrage protiv šestorice hrvatskih državljana (1975., 1993., 1979., 1999., 1964., 1973.) i jednog trgovačkog društva zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine, pranja novca te pomaganja u počinjenju kaznenog djela utaje poreza ili carine, a sve u sastavu zločinačkog udruženja - stoji u priopćenju.

Prema tom istom priopćenju, Janković i drugookrivljeni 32 - godišnjak su povezali još četvoricu muškaraca kako bi uz pomoć njihovih tvrtki Janković umanjio koliko PDV-a zapravo mora platiti. A tu je i prikrivanje da je Jankovićeva tvrtka drvo nabavljala 'na crno', odnosno da ju je otkupljivao u 'kešu' od fizičkih osoba, a ne od Hrvatskih šuma, iako je drvo namjeravao dalje prodavati u Hrvatskoj i inozemstvu. Izdavali su lažne fakture kako bi stvorili privid da je drvo kupljeno legalno, a uz to su sve zavrtjeli u kružnu poreznu prevaru i tako oštetili i državu. među sobom su podijelili oko 205 tisuća eura. No to nije najgori dio.

Prali novac iz opasnih kaznenih djela

U istom periodu u te dvije godine, 2022. i 2023., u Zagrebu, Vrbovcu, Bjelovaru, Draganiću te Srbiji prali su novac stečen opasnim kaznenim djelima, a kako 24sata neslužbeno doznaju, riječ je o novcu povezanom s dilanjem droge. Janković i još četvorica poduzetnika su povezali nekoliko tvrtki u Hrvatskoj kako bi zametnuli trag novcu, kojeg su potom putem bankovnih računa tvrtki prebacivali na inozemne bankovne račune na Sejšelima, u Indiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Crnoj Gori, Poljskoj, Italiji, Češkoj i Njemačkoj. Ti novci bi se potom ulagali u kriptovalute, Fero legure, elektronsku opremu, satove i zlatni nakit, a davali su i pozajmice privatnim osobama. Uskok u priopćenju navodi da su u tu operaciju uključene i druge, za sad nepoznate, osobe. Janković i još četvero će popodne na Županijski sud u Zagrebu radi određivanja istražnog zatvora.