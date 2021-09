Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' u Zagrebu, objavila je rezultate istraživanja kojim se pratila razina antitijela u krvi cijepljenih djelatnika u toj bolnici. Oni su se, podsjetimo, prvom dozom cijepili odmah čim je kod nas krenulo cijepljenje. Od tada je prošlo devet mjeseci.

Otkrila je kako se u toj bolnici cijepilo 608 djelatnika ili 75,8 posto. Od ukupnog broja liječnika, cijepljeno je 94 posto, odnosno ako se gleda one radno aktivne, 98,98 posto. U prijevodu, naglasila je, jedan samo nije cijepljen iz zdravstvenih razloga. Ostali koji su na bolovanju, razlog za necijepljenje je trudnoća ili ozbiljne kronične bolesti zbog kojih se nisu mogli cijepiti.

- Dakle, skoro možemo reći da je 100 posto cijepljeno liječnika - istaknula je.

Razina antitijela pada nakon šest mjeseci na razinu koju imamo tri tjedna nakon prve doze

Što se tiče medicinskih sestara, tu su brojke malo lošije, ali i dalje visoke, istaknula je. Od ukupnog broja, 268 njih, cijepljeno je 75 posto. Ali ako se oduzme one koji su na dugotrajnom bolovanju, dodala je, cijepljeno ih je ustvari 85,33 posto.

U istraživanju su ispitanike podijelili na one koji nisu preboljeli Covid i nisu bili u samoizolaciji, one koji su preboljeli COVID prije cijepljenja, poslije cijepljenja i između cijepljenja. Istraživanje je provedeno serološkim testom. Nakon cijepljenja je oboljelo 10 djelatnika s blagim oblikom bolesti, istaknula je.

- Nakon druge doze cjepiva, kada je kod zaposlenika zabilježen značajan porast antitijela, prati se značajan pad titra tri i šest mjeseci nakon druge doze cjepiva i to je ono što je pokazala i izraelska studija. Razina antitijela šest mjeseci nakon druge doze samo je neznatno viša u odnosu na razinu antitijela tri tjedna nakon prve. Djelatnici koji su preboljeli COVID pa se cijepili su imali značajno viši titar od onih koji nisu preboljeli i nisu pokazali rast titra nakon druge doze. I kod njih titar kontinuirano pada, ali i dalje imaju viši titar u odnosu na one koji nisu preboljeli - objasnila je Markotić.

I ovo istraživanje pokazuje kako razina antitijela značajnije pada kod starijih od 60 godina.

Ravnatelj HZJZ-a, Krunoslav Capak, istaknuo je kako Hrvatska sigurno kreće s trećom dozom, a prvi koji će je dobiti su imunokompromitirani građani. Nije rekao datum, ali je istaknuo da će to biti vrlo brzo. No, obzirom da ova studija iz Klinike Fran Mihaljević pokazuje da razina antitijela šest mjeseci nakon druge doze pada na razinu koju imamo tri tjedna nakon prve, Markotić ističe da je treća doza izgledna za sve.

- Razina antitijela nakon šest mjeseci pada na onu razinu nakon prve doze, nakon koje smatramo da trebamo još jednu dozu da bi bili potpuno zaštićeni. Ali jedno je razina antitijela, koja je nešto niža i gdje ima logike da bude nešto niža nakon toliko vremena jer se naš organizam mora štedjeti. Mi smo po cijeli dan izloženi raznim mikroorganizmima s kojima se naše tijelo bori stalno. Dakle, s jedne strane naše tijelo i štedi, nije potrebno da imamo jako visoku razinu, a s druge strane trebalo bi provesti još jedno istraživanje, koje će veće zemlje raditi, a to je kolika je razina stanične memorije - istaknula je pa dodala kako je sve to dosta komplicirano.

- Mislim da smo manje zaštićeni nego što smo bili odmah nakon druge doze, ali sigurno smo realno puno više zaštićeni, bez obzira na razinu antitijela nego što smo poslije prve doze. Da pojednostavim, i dalje smo zaštićeni, ali trebamo biti oprezni obzirom da je razina antitijela slična iza onoj iza prve doze i trebat će vjerojatno i treća doza - poručila je.

Treća doza izgledna za sve

Na pitanje znači li to da će treća doza trebati i mladima i zdravima u nekom trenu, ne samo imunokompromitiranima i starijima, i da idemo ka tome da će cijepljenje postati redovito jednom godišnje, kao za gripu, Markotić je potvrdila.

- To je jedan od mogućih scenarija koji vidimo. Obzirom da i onima koji su preboljeli pada titar, sasvim je bila pametna preporuka i njima da se docijepe. Tako da je to vrlo moguće. No, ovaj nas je virus toliko puta iznenadio i toliko nam varijanti dao da je teško sa sigurnošću odgovoriti. Ali gledajući sve podatke, dosta se izvjesna čini ta opcija - rekla je.