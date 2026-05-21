Treći pokušaj odgode suđenja: Bivši sudac Vekić traži izuzeće sudskog vijeća i šefa suda

Odmah na početku suđenja sucima optuženima da su od Zdravka Mamića primili mito, došlo je do prekida od sat vremena i to zato što je bivši sudac Zvonko Vekić tražio izuzeće sudskog vijeća, predsjednika Županijskog suda i njegovog zamjenika. Sve zbog toga što njegova kći, Andrea Vekić Martinović, nije dobila poziv za raspravu. Krenimo redom.

Optužnica protiv bivših osječkih sudaca Darka Krušlina, Zvonka Vekića, Ante Kvesića, braće Zdravka i Zorana Mamića, poduzetnika Drage Tadića i Vekićeve prijateljice Nataše Sekulić podignuta je zbog primanja i davanja mita te trgovanja utjecajem. Vekićeva kći, kako vjeruje Uskok, vlasnica je stana kojeg je njen otac kupio novcem dobivenim od braće Mamić. Ona nije optužena ali je obuhvaćena kao treća strana.

- Andrea Vekić Martinović je moja kći. Nije primila nijedno pismeno ni odluku, nije nikada pozvana na nijednu raspravu. Kad je meni određen istražni zatvor, pozvao ju je Uskok i to je to. Ona od 2017. godine živi u Švicarskoj, nije dobila poziv na tu adresu iako ju je dala 2021. godine. Protivim se održavanju ove rasprave jer vjerujem da se nisu stvorili zakonski uvjeti jer nije nikad pozvana. Ukazivali smo na to u fazi optužnog vijeća koje je navedeni podatak ignoriralo - rekao je Vekić sutkinji.

Ona mu je rekla da po Zakonu o kaznenom postupku, nema razloga da se rasprava ne održi jer je poziv bio istaknut na e-oglasnoj ploči suda.

- Neće se izvoditi dokazi pa joj neće prava biti uskraćena. Na tu adresu koju ste sad naveli će dobiti zapisnik današnje rasprave i poziv - odgovorila mu je.

No Vekić se nije dao smesti.

- Ja se ne slažem, smatram da nema zakonskih uvjeta za raspravu pa tražim izuzeće predsjednice sudskog vijeća, sudskog vijeća, predsjednika Županijskog suda Božidara Horvata i njegovog zamjenika Tomislava Aralice jer smatram da ovakva odluka ukazuje na pristranost - rekao je.

Sutkinja je tražila da pojasni zašto to smatra o predsjedniku i zamjeniku jer nisu uključeni u ovaj proces.

- Postoje pismena i mailovi u njegovoj arhivi da je u nekoliko navrata pisano predsjedniku Božidaru Horvatu oko ovog problema s dostavom poziva, a kako je on ignorirao propust oko te adrese onda je pristran - zaključio je.

Sve je ovo zapravo najobičniji pravni manevar. Još se može shvatiti pokušaj da se izuzme sudsko vijeće, no da si osiguraju da će rasprava biti odgođena na barem tjedan dana, izuzeće predsjednika suda je jedini logičan potez. Naime, o zahtjevima za izuzeće sudaca inače odlučuje predsjednik suda, no kako je zatraženo i njegovo izuzeće, o tome bi trebao odlučiti Visoki kazneni sud.

Ovo nije prvi put da netko od okrivljenih u ovom predmetu traži izuzeće predsjednika Županijskog suda. Isto je 2024. napravila Nataša Sekulić, prijateljica bivšeg suca Zvonka Vekića. Zatražila je izuzeće sudskog vijeća i predsjednika Županijskog suda u Zagrebu jer je sumnjala u njihovu nepristranost. No to joj nije prošlo. I tad je situacija bila gotovo identična. Te 2024. na sjednicu optužnog vijeća nije pismeno pozvana treća osoba na koju je, kako USKOK tvrdi u optužnici, prenesena imovinska korist. Prema Zakonu o kaznenom postupku, kako je to tumačila obrana Nataše Sekulić, osobe na koje je prenesena imovinska korist imaju pravo sudjelovati u procesu, te angažirati punomoćnika. Kako im to nije omogućeno, smatrali su da je vijeće pristrano kao i predsjednik suda na kojem rade.

Prije nje, izuzeće sudskog vijeća tražio je i Ante Kvesić. Nakon toga su okrivljenici tražili da se suđenje s zagrebačkog suda preseli na Županijski sud u Osijeku, ali je i taj prijedlog odbijen.

Prema optužnici, Vekić je Mamiću obećavao da će osobno te koristeći odnos povjerenja i kolegijalnih i prijateljskih odnosa sa sucima osječkog Županijskog suda pa tako i osumnjičenim Antom Kvesićem, za novčanu nagradu koju će s njima podijeliti, za Mamića i suoptuženike ishoditi povoljne sudske odluke bez obzira na stvarno stanje spisa. Preciznije, Uskok tvrde da je Vekić Zdravku Mamiću govorio da će osigurati donošenje oslobađajuće presude u jednom predmetu, da će donijeti odluku o odbacivanju optužnice u drugom predmetu kao i da će osigurati donošenje odluke o povratu jamstva u iznosu od 7 milijuna kuna u trećem predmetu. Sukladno dogovoru Zdravko Mamić je kao protuuslugu u više rata Vekiću predao ukupno 370.000 eura za njega osobno i druga dva suca, piše u optužnici.

Sve je ovo krenulo kad je Mamić osuđen, pa je iz bijega u BiH počeo prokazivati navedene suce. U listopadu 2020. godine USKOK-u je donio USB stick na kojem je njegova izjava o podmićivanju spomenute trojice sudaca. Mamić je ispričao istražiteljima da je novac davao izravno sucu Vekiću, ali ne i Krušlinu. Njemu je, kako tvrdi, novac davao preko Vekića. Mamić je rekao i kako se nakon bijega u BiH sastao sa sucem Antom Kvesićem i da su dogovarali da će Vekić, koji je bio predsjednik optužnoga vijeća u drugom postupku protiv Mamića, odbaciti optužnicu. Kvesić je u to vrijeme bio član tog optužnog vijeća. Zdravko Mamić tvrdi da je preko brata i Drage Tadića dao Vekiću 100.000 eura, od čega je Kvesić trebao dobiti pola. Z.M. tvrdi da je još prije dao Vekiću 20.000 eura za njega i Kvesića kako bi kao članovi izvanraspravnoga vijeća odlučili da se Mamiću vrati jamstvo koje je mu je bilo blokirano. Mamić je objavio i kako je Vekiću plaćao put u Dubai za što ima račune kao dokaz, a da je Krušlinu poklonio skupocjeni sat. Suci koje je Mamić prozvao očitovali su se o optužbama i sva trojica su odbacila tvrdnje da su primali mito.