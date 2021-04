Gosti ovotjedne HRT-ove emisije Otvorenog komentirali su trenutni porast broja oboljelih, preopterećenost bolničkog sustava, kao i problem procjepljivanja stanovništva u Hrvatskoj i platforme Cijepise koja se pokazala nepouzdanom.

Zamjenica ravnatelja HZJZ-a, Ivana Pavić Šimetin, osvrnula se na platformu Cijepise.zdravlje.hr i komentirala kako je napravljena na način da se na nju mogu prijavljivati građani i iskazivati svoj interes za cijepljenje.

- Još uvijek smo u fazi kada se cijepe osobe starije životne dobe i osobe s kroničnim bolestima. Te osobe moraju imati prednost u cijepljenju. Traje i faza u kojoj se cijepe i osobe mlađe od 65 godina u kolektivima koji su prepoznati da imaju povećani rizik u odnosu na druge kolektive. To je osnovni mehanizam cijepljenja koji imamo u ovome trenutku, uz cijepljenje starijih i bolesnih osoba - kazala je Pavić Šimetin.

Također, naglasila je da na toj platformi ne postoji arhiva o građanima koji su se dosad cijepili, već da za to postoji druga baza tzv. e-cijepih.

- U nju se cjepitelj može upisati direktnim pristupom u bazu, a na nju liječnici obiteljske medicine pristupaju preko svojih aplikacija koje imaju u svojim ambulantama - istaknula je.

Nataša Ban Toskić, predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine, komentirala je trenutnu situaciju oko cijepljenja u Hrvatskoj. Istaknula je da liječnike obiteljske medicine prvenstveno zanima da platforma bude u funkciji, i to na način da se pacijent javi ili emailom ili nazove pozivni centar.

- Naše ordinacije su se, u ovom razdoblju dok nije platforma profunkcionirala i pozivni centri, pretvorile u pozivne centre. Telefoni nam neprestano zvone. Uglavnom su to pozivi u vezi s cijepljenjem. Veliki dio našeg radnog vremena otpada na pozive, savjetovanja, na pokušaje naručivanja pacijenata na zagrebački Velesajam preko sustava e-naruči - kazala je.

- Potom od administratora pozivnog centra dobiva poziv i obavijest gdje i kada će se cijepiti. Može npr. pacijent to i odbiti. Očekujemo da logistika i organizacija bude daleko od naših ordinacija. Mi smo se maksimalno angažirali, a kao cjepitelji ćemo se i dalje angažirati i raditi - dodala je Ban Toskić.

Svjedočimo vrhuncu opterećenja bolničkog sustava

Infektolog Bruno Baršić iz KB Dubrava kazao je da je stanje u bolnicama kritično i da svjedoče vrhuncu opterećenja bolničkog sustava.

- Imamo osjećaj da popušta broj novootkrivenih. Sljedećih nekoliko dana imat ćemo ovakvo opterećenje. Potom će padati broj prijema novonastalih bolesnika. Sada je situacija izuzetno teška. U KB Dubrava je oko 430 bolesnika - kazao je.

Osvrnuo se i na potresnu scenu koja se dogodila u bolnici. Naime, Baršić je svjedočio koloni ljudi koje su odvozili u mrtvačnicu.

- Odvoženi su iz mrtvačnice. To je bilo potresno. Ja sam isto samo čovjek. Bio sam jako deprimiran kada sam vidio koliki je to broj mrtvih ljudi. To je strašno, ali nažalost to je takva bolest - kazao je.

Kazao je i da je sada prosjek godina oboljelih pacijenata od 50 do 70 godina

- U prvoj fazi kada su nam dolazili stariji pacijenti, oni su dolazili drugi ili treći dan bolesti. Mlađi ljudi čekaju doma i dolaze 10. ili 11. dan, kada se iscrpe. Dolaze na velike količine kisika – 6, 8 ili 12 litara. Vrlo brzo se urušavaju. Trenutačno je 51 bolesnik kojemu prijeti mehanička ventilacija. Od njih će 60-70 posto završiti na respiratoru. Oni u roku od tri dana dolaze na respirator. Na respiratoru je smrtnost 70% - dodao je.

Trećina ljudi koji su preboljeli covid imaju post covid sindrom

Baršić je istaknuo i kako je sada smrtnost ljudi ispod 70 godina manja, no da trećina ljudi koji su preboljeli covid imaju post covid sindrom. Njih 30% ima smetnje neurološkog sustava i psihičke smetnje, kao i promjene na plućima. Oko 2000 ljudi je u postcovid skrbi.

Naglasio je i kako nije neuobičajeno da se netko cijepi i potom dobije koronavirus.

- Cijepljeno je 800.000 ljudi. Ako je 4-6 posto neuspješnih cijepljenja, onda ispada veliki broj ljudi kod kojih je to bilo neučinkovito. U KB Dubrava imamo 102 bolesnika koji su cijepljeni. Većina njih je dobila samo prvu dozu, dakle nije se još stigao razviti imunitet, a 13 bolesnika je primilo dvije doze cjepiva, pa su oboljeli - dodao je.

“Platforma Cijepise punu funkciju pokazat će u trećoj fazi”

Vikica Krolo, zamjenica predsjednika Hrvatske liječničke komore, izjavila je da je teret drugog kruga cijepljenja prešao preko liječnika obiteljske medicine.

- Slijedi nam treći krug cijepljenja, odnosno svi stariji od 18 godina. Planiramo cijepiti još oko milijun ljudi. Razgovarali smo s ministarstvom kako učinkovitim napraviti taj treći krug. Ministar je otvorio pitanje platformi. Rekao je da se radi na njima. Dobili smo ono što smo tražili, a što ustvari traže svi liječnici obiteljske medicine, a to je da digitalna platforma na nacionalnoj razini postane učinkovita. Želimo da se svi pacijenti na nju mog prijaviti u ovoj trećoj fazi - kazala je.

U trećoj fazi procjepljivanja očekuje se da će proraditi digitalna državna platforma te da će se u akciju angažirati svi liječnici, ne samo oni iz obiteljske medicine.

- Platforma cijepise.zdravlje.hr svoju punu funkciju pokazat će u trećoj fazi kada će se ljudi, koji su se na nju prijavili, neovisno o dobi i bolesti, naručivati isključivo.u početku druge faze cijepljenja to je moralo biti tako da ne napravimo nepravdu prema ljudima koji su starije životne dobi, bolesni, a možda nisu dovoljno informatički spretni da bi mogli imati najbrži prst za prijavu preko platforme cijepise.zdravlje.hr. Morala im se pružiti prilika i zbog toga što su iskazali interes za cijepljenje, to se moralo poštovati i dati im se prednost u cijepljenju. temeljem te platforme neovisno o tome jesu li se već prije prijavili kod liječnika ili nisu - kazala je Pavić Šimetin.

Pavić Šimetin odgovorila je i na pitanje događa li se da emailovi s pozicija za cijepljenje onima koji su se naručili putem platforme Cijepise završe u folderu ‘promocije’ pa građani ni ne primijete da su dobili termin.

- Pa ja sam liječnica, a to je pitanje za informatičare, rekla je kroz smijeh i dodala da može pretpostaviti da se i takve situacije događaju. Ono što sigurno znamo je da naši građani neki put ne primijete poziv na cijepljenje i tu molim sve naše mlade generacije da prijave svoje starije ukućane, roditelje, bake i djedove, a ne da sebe prijave, a zaborave da imaju roditelje, bake i djedove i da i njih trebaju prijaviti i na svoj mail dobiti poziv s terminom za njihovo cijepljenje - istaknula je Pavić Šimetin.