Kći je to malo počistila. To vam je sve bilo širom otvoreno, govori nam Krunoslava pokazujući na ormariće u kuhinji.

Tri kontejnera privremeni dom

Kuća obitelji Zgombić u Čučerju neuporabljiva je još od zagrebačkog potresa u ožujku ove godine.

Ne može se obnoviti i morat će se rušiti. Ovoj sedmeročlanoj obitelji s troje male djece privremeni dom čine tri kontejnera u dvorištu kuće, a imaju još jedan sanitarni s tušem i WC-om.

Baka Kruna kaže nam da ih je potres probudio.

- Kći je više osjetila. Ja sam na podu pa nisam toliko osjetila, ali čulo se da kontejner pucka, a njezin krevet se baš tresao. I dosta dugo je trajalo. Hvala Bogu, sve je prošlo dobro. Živi smo, zdravi smo, malo smo u šoku - priča Kruna i dodaje da djeca nisu ništa osjetila već su ih oni probudili.

Odmah su krenuli provjeriti kakva je situacija u ruševnoj kući.

- Svo suđe je bilo na rubu, sreća ništa nije izletjelo van i razbilo se. Ma nek je, gledajte, kuća se urušava, točno se vidi koliko se sve nagnulo i ide prema dolje. Tako je kako je, dobili smo papire da je kuća za rušenje. Moramo se javiti na natječaj za obnovu, to planiram poslije Nove godine. Skupit ćemo papire koje treba i to je to - kaže.

Kći kao da je predosjetila

Pomalo je ljute komentari nekih građana da se ništa nije dogodilo.

- Možda se njima nije dogodilo jer im se nije ništa srušilo. Da malo odu u Petrinju ili Sisak vidjeli bi što se dogodilo - priča uzbuđeno.

Otkriva nam kako je njezina kći, kao da je predosjetila potres, večer prije pospremila sve čaše i šalice koje znaju ostaviti na ormariću uz televizor.

- Rekla je: 'Bolje da ja to maknem. Ne daj Bože da bude potres, sve će biti puno stakla'.

Jutros mi veli: 'Jesam ti rekla?' I mačak kao da je predosjetio. Pobjegao je van prije potresa - govori dobro raspoložena Kruna.

Toplo je, klima radi

Iako je tijesno, Kruna se ništa ne žali.

- Toplo je, klima radi. Jedino kad temperatura padne ispod nule, klima se smrzne. Predsjednica mjesnog odbora Čučerje zato nam je osigurala električne grijalice, no nama je račun za struju i ovako oko 2500 kuna, još da grijalice palimo... - priča nam.

Brine je što će morati isprazniti kuću prije rušenja, a prvi kat nije stabilan i postoji opasnost od propadanja. Voljela bi Kruna da mogu sami početi rušiti, no za to jednostavno nemaju sredstava.

- Radimo samo ja i kći, a samo dozvola za rušenje stoji 20.000 kuna. Gdje su tek ostali troškovi? - kaže Kruna, a potom odmahuje rukom u znak pozdrava.