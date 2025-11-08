Tresla se brda, rodio se miš: Uveli porez na nekretnine, pa ga sad jedva naplaćuju

Tresla se brda, rodio se miš. Barem zasad se tako može opisati primjena i naplata poreza kojega se građani najviše boje i protiv kojega su najviše negodovali - poreza na nekretnine. Porez na nekretnine je uveden od početka ove godine kao zamjena porezu na kuće za odmor, ali je njegov obuhvat znatno proširen. Osim vlasnika kuća ili apartmana za odmor koje su vikendice na moru ili kontinentu, trebaju ga plaćati i vlasnici stanova i apartmana koji se bave turističkim smještajem, ali i svi oni koji imaju praznu nekretninu u kojoj se ne živi. Iznos poreza je od 60 centi do osam eura po četvornome metru, a koliki će točno biti određuje svaki grad ili općina autonomno. Ne plaćaju ga oni koji su svoju (drugu ili bilo koju po redu) nekretninu dugoročno iznajmili podstanarima, te je u zadnji tren uvedena i iznimka da ga ne plaćaju oni koji su tzv. “domaćini”. Domaćin znači da onaj tko turistima iznajmljuje apartmane, a prijavljen je na istoj adresi, ne treba platiti porez. To se prvenstveno odnosi na česti slučaj na Jadranu kad obitelj živi u prizemlju, a podigla je katove u kojima su apartmani ili su ih napravili na drugi način u sklopu svoje kuće.

