Obavijesti

News

Komentari 0
PROPALI PLANOVI VLADE PLUS+

Tresla se brda, rodio se miš: Uveli porez na nekretnine, pa ga sad jedva naplaćuju

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 7 min
Tresla se brda, rodio se miš: Uveli porez na nekretnine, pa ga sad jedva naplaćuju
Ilustracija za novi porez na nekretnine | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

NOVI EXPRESS Porezna uprava je do kraja listopada oporezivala tek nešto više od 82.000 nekretnina, a porez je trebalo platiti za njih 900.000. Iznajmljivači se nadaju da će i pasti na Ustavnom sudu

Tresla se brda, rodio se miš. Barem zasad se tako može opisati primjena i naplata poreza kojega se građani najviše boje i protiv kojega su najviše negodovali - poreza na nekretnine. Porez na nekretnine je uveden od početka ove godine kao zamjena porezu na kuće za odmor, ali je njegov obuhvat znatno proširen. Osim vlasnika kuća ili apartmana za odmor koje su vikendice na moru ili kontinentu, trebaju ga plaćati i vlasnici stanova i apartmana koji se bave turističkim smještajem, ali i svi oni koji imaju praznu nekretninu u kojoj se ne živi. Iznos poreza je od 60 centi do osam eura po četvornome metru, a koliki će točno biti određuje svaki grad ili općina autonomno. Ne plaćaju ga oni koji su svoju (drugu ili bilo koju po redu) nekretninu dugoročno iznajmili podstanarima, te je u zadnji tren uvedena i iznimka da ga ne plaćaju oni koji su tzv. “domaćini”. Domaćin znači da onaj tko turistima iznajmljuje apartmane, a prijavljen je na istoj adresi, ne treba platiti porez. To se prvenstveno odnosi na česti slučaj na Jadranu kad obitelj živi u prizemlju, a podigla je katove u kojima su apartmani ili su ih napravili na drugi način u sklopu svoje kuće.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Gotov prosvjed na Rivi: Torcidaši su došli pred zgradu suda i urlali 'Za dom spremni'
OKUPILI SE U SPLITU

FOTO Gotov prosvjed na Rivi: Torcidaši su došli pred zgradu suda i urlali 'Za dom spremni'

Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita, dozvolio je Torcidi prosvjed na splitskoj Rivi u 11 sati. Oni žele pružiti podršku uhićenima zbog incidenta na Blatinama, gdje su maskirani huligani prekinuli večer srpskog folklora
VIDEO Divljaci u Zagrebu sakrili lica pa vrijeđali novinarku koja ih je snimala: 'Gov**, kur**...'
SRAMOTA U ZAGREBU

VIDEO Divljaci u Zagrebu sakrili lica pa vrijeđali novinarku koja ih je snimala: 'Gov**, kur**...'

Policija će temeljem dostupnih snimki analizirati postoje li protupravna ponašanja pojedinaca te sukladno utvrđenom poduzeti daljnje mjere i radnje iz svoje nadležnosti, poručuju iz policije...
Simptoma za rak prostate nema: 'Vadite PSA, ali prije ne smijete raditi jednu stvar...'
RANA DIJAGNOZA JE KLJUČ

Simptoma za rak prostate nema: 'Vadite PSA, ali prije ne smijete raditi jednu stvar...'

Pregledi na vrijeme spašavaju živote, u Hrvatskoj je sve više izliječenih muškaraca, kaže dr. sc. Luka Penezić, urolog iz KBC-a Zagreb

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025