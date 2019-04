Tresle se afere, a rodio se miš: Nalogodavci ostaju u magli...

Tri afere su u posljednjih deset mjeseci protresle Vladu. Zajedničko je za sve tri da su premijer Andrej Plenković te svi ministri i HDZ-ovi dužnosnici poručivali jedno te isto: “Očekujemo da se sve do kraja raščisti”.

I zajedničko im je da na kraju baš ništa nije raščišćeno, a nalogodavci ostaju u magli, dok će slučajevi i dalje služiti za političko potkusurivanje.

- Banda koja se malo zaigrala uskoro će završiti u zatvoru - izjavio je Tomislav Tolušić, ministar poljoprivrede i potpredsjednik Vlade, prije dva i pol mjeseca.

Tjednik Nacional je objavio fotografije, za koje su odmah ustvrdili da su fotomontaža i da su im dostavljene s ciljem diskreditacije, pa i rušenja ministra Tolušića. Na njima muškarcu koji podsjeća na Tolušića u krilu sjedi oskudno odjevena crnka, a na drugoj se sprema ušmrkati nešto što podsjeća na kokain.

Policija sad šuti

Tolušić se pravdao i da on ne nosi zaobljene nego špic cipele, pa je afera nazvana i špic papak. U slučaj su se uključili Sigurnosno obavještajna agencija, PNUSKOK i Uskok te je sve dignuto na najvišu razinu.

- Ovo je jedan od najpodmuklijih pokušaja destabilizacije Vlade - rekao je premijer Plenković.

Na kraju je PNUSKOK nakon niza ispitanih svjedoka odlučio zasad podići prijavu samo protiv Krunoslava Grlevića (47). Grlević je u zagrebačkim krugovima poznat kao organizator raznih događanja, a široj javnosti kao bivši vođa navijačke skupine reprezentacije Uvijek vjerni. Uvijek vjerni su se od njega ogradili i rekli da se više ne žele povezivati s bivšim predsjednikom jer im je ostavio samo dugove. Grlević je onaj koji ima poznanstva i koji je, kako smo objavili još prije mjesec dana, priznao da je dostavio fotografije Nacionalu.

U MUP-u su jako zakopčani i ne žele odgovarati na nikakva pitanja kako to da je jedino Grlević prijavljen kad se ranije sumnjalo i na zločinačko udruživanje. Primjerice, kad su uhitili 12 menadžera Uljanika, izdali su prilično opširno priopćenje u kojemu su opisali za što ih se tereti. Ali o slučaju Tolušić ništa osim potvrde informacije da je Grlević prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu radi prijetnje službenoj osobi i obitelji. Grlević je ispao i iz nadležnosti Uskoka...

Je li Grlević pokajnik?

Neslužbeno smo doznali da se i dalje istražuje njegov prijatelj i poslovni suradnik Claude Jambrušić, o kojemu smo već pisali i s kojim je ministar Tolušić “zaratio” zbog neisplate poticaja za koje Jambrušić smatra da ima pravo. Navodno je tu trebala biti čitava skupina koja se udružila radi prijevare i prijetnje, ali na kraju je zasad prijavljen tek Krunoslav Grlević.

Foto: Pixsell Blaž Curić, Franjo Varga i Krunoslav Grlević po optužnicama ispadaju toliko moćni da sami mogu probijati istrage i rušiti ministre

I neki pravnici s kojima smo razgovarali su vrlo začuđeni ovim raspletom u slučaju Tolušića, ali oni ostavljaju mogućnost da je možda Grlević pokajnik i da se istrage nastave. Ali to se i ne mora dogoditi...

Još čudniji je rasplet u aferi SMS, koja je za državu i povjerenje u njezine institucije puno ozbiljnija. U noj su službeno optuženi tek Blaž Curić (50), koji je kum zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića i vozač Tomislava Tolušića, te bivši policajac Franjo Varga (37).

Neodgovorena pitanja

Kad je jesenas afera buknula privođenjem Franje Varge, počelo se odmotavati nevjerojatno klupko veza. Varga je čovjek koji je optužen da je falsificirao SMS-ove za optuženog Zdravka Mamića i Ivicu Todorića. Napravio je lažne korespondencije između tadašnjega glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana sa sucima, premijera Andreja Plenkovića s tadašnjom potpredsjednicom Vlade Martinom Dalić, prepisku s ustavnim sucima... A sve je trebalo dokazati jedno: Mamiću je sve namješteno da bude osuđen, a Todoriću je Vlada otela Agrokor.

No ti SMS-ovi su, kao i špic papak, bili tako amaterski napravljeni da su izazivali podsmijeh. Prava afera je ležala u tome da je Blaž Curić dojavio Vargi da ga policija prati i da je pod mjerama samo dva dana otkako su mjere počele.

Dakle, kako se pouzdati u borbu protiv kriminala ako u ovako benignim slučajevima istrage pucaju na početku? Kako je jedan vozač mogao znati da je netko pod tajnim mjerama? S kim je on kontaktirao i tko je njemu to dojavio? Zašto je Varga, kad mu je dojavljeno, kontaktirao i Milijana Brkića? Kakvi su bili njegovi raniji kontakti s Tomislavom Karamarkom i Brkićem? Na sva ta pitanja očito nikad neće biti odgovora jer je optužen tek dvojac.

- Na žalost mnogih dušobrižnika, nisam u optužnici. Ostajem u HDZ-u i borit ću se i dalje - rekao je tad Milijan Brkić.

I njegova izjava o borbi može se protumačiti da je sve dio unutarstranačke borbe, što je porazno za cijeli sustav povjerenja građana. Pogotovo zato što i tad i sad u HDZ-u znaju da je bilo paraobavještajnih aktivnosti, da je teško da samo dvojica mogu biti optuženi.

Pa kakva smo to država?

- Teško je vjerovati da su trojica radili sami i da su toliko moćni. Čekajte, pa kakva bismo to država bili da vozač, bivši policajac i vođa navijača mogu probijati istrage i rušiti ministre?! Ali što ćemo, što je, tu je - kaže nam otvoreno jedan HDZ-ovac.

Nacional u ovotjednom broju donosi i izjavu neimenovanog izvora bliskog istrazi koji kritizira kolege.

- Žele po svaku cijenu zaštititi osobu iz MUP-a zahvaljujući kojoj je informacija o provođenju mjera došla do Curića, a on to dojavio Vargi. Trag do te osobe mogao bi razotkriti i druge ljude umiješane u tu aferu, od kojih neki obnašaju visoke političke funkcije - rekao je taj sugovornik za Nacional.

Nema pravorijeka

Nakon što je afera počela, i iz Vlade i iz HDZ-a uvjeravali su da će se njezinim raščišćavanjem zauvijek slomiti model obavještajnog podzemlja i curenja informacija, ali pola godine poslije teško je u to vjerovati.

Tu je i slučaj probijanja tajne istrage u staroj aferi elitna prostitucija. Objavljeni su jesenas i dokumenti koje potpisuje načelnik riječkog PNUSKOK-a Božo Barbarić koji je optužio Brkića da je probio istragu preko prijatelja Nikole Sulića. Otkrilo se i da je spis izgubljen, ali su ga rekonstruirali u DORH-u. Ali je sve stalo i nikakvog pravorijeka nema.