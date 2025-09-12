Obavijesti

News

Komentari 1
OBJAVILA POLICIJA

Trgovina ljudima u Zagrebu: Par gotovo tri godine prisilno podvodio državljanku Srbije

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Trgovina ljudima u Zagrebu: Par gotovo tri godine prisilno podvodio državljanku Srbije
Foto: canva ilustracija

Zagrebačka policija u petak je izvijestila da je osumnjičeni dvojac zlouporabom teškog položaja oštećene, iskoristio njeno psihosocijalno stanje i loše materijalne prilike kako bi je vrbovali radi njenog iskorištavanja za prostituciju.

Policija je prijavila 45-godišnjakinju i 55-godišnjaka za trgovinu ljudima zbog sumnje da su gotovo tri godine u Zagrebu prisilno podvodili 45-godišnjakinju iz Srbije.

Zagrebačka policija u petak je izvijestila da je osumnjičeni dvojac zlouporabom teškog položaja oštećene, iskoristio njeno psihosocijalno stanje i loše materijalne prilike kako bi je vrbovali radi njenog iskorištavanja za prostituciju.

Od neutvrđenog razdoblja 2022. pa sve do kolovoza ove godine navodno su autoritativnim ponašanjem, vrijeđajući i zastrašujući te upućujući ozbiljne prijetnje, zajedno iskorištavali žrtvu da se za njih bavi prostitucijom te joj organizirali pružanje spolnih usluga na području Zagreba.

Pritom su, nadodaje policija, oglašavali njene usluge te dogovarali susrete s korisnicima, s time da su dio zarade ostavljali žrtvi, a dio uzimali za sebe.

I nakon 9. kolovoza 2025., 45-godišnja osumnjičenica nastavila je samostalno s iskorištavanjem oštećene, oduzimala joj sav novac zarađen prostitucijom i zadržavala ga za sebe.

Policija navodi da je oštećena stavljena pod zaštitu sukladno Protokolu za identifikaciju, pomoć i zaštitu žrtava trgovanja ljudima, dok su osumnjičenici, uz kaznenu prijavu, predani pritvorskom nadzorniku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Uhvatili Kirkovog atentatora, FBI: 'Imamo ubojicu! Otac ga je prepoznao na snimkama'
UŽIVO: FBI DRŽI PRESICU

Uhvatili Kirkovog atentatora, FBI: 'Imamo ubojicu! Otac ga je prepoznao na snimkama'

Na događaju na sveučilištu Valley u američkoj saveznoj državi Utah upucan je američki desničarski politički aktivist, autor i voditelj Charlie Kirk. Kasnije je preminuo u bolnici. Trump je rekao da je ubojica uhićen
Uhitili su ubojicu Kirka. Identitet: Tyler Robinson (22)?
ATENTAT U AMERICI

Uhitili su ubojicu Kirka. Identitet: Tyler Robinson (22)?

Mislim da ga s velikom sigurnošću imamo u pritvoru, rekao je američki predsjednik Donald Trump
Dvogodišnje dijete umrlo u Slavonskom Brodu. Policija je objavila za što tereti roditelje
UHIĆENI SU

Dvogodišnje dijete umrlo u Slavonskom Brodu. Policija je objavila za što tereti roditelje

Policijski službenici će osumnjičene tijekom današnjeg dana uz kaznene prijave Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu, objavila je policija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025