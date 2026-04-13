TRI DANA UŽASA Dva ubojstva: Mrtva maloljetnica, likvidacija u Zagrebu i 3 pokušaja ubojstva

Strašne tragedije potresle su javnost posljednjih nekoliko dana. Crna kronika puni se zločinima, ubojstvima i pokušajima ubojstva diljem Hrvatske. Nakon što je u nedjelju, 12. travnja u prijepodnevnim satima žena skočila sa zgrade u Velikoj Gorici, policija je u stanu pronašla mrtvo tijelo maloljenice. Sumnja se da je smrt nastupila kao posljedica nasilne smrti.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Iako je Hitna brzo stigla na mjesto strave, nije im bilo spasa.

Horor u Fažani

Samo dan ranije, horor u Fažani. Istarska policija osumnjičila je muškarca (32) za dvostruki pokušaj ubojstva dvojice muškaraca tijekom subote u Fažani. Kako su objavili na svojim stranicama nakon istrage, otkrili su da se poznaju od ranije.

Njegov napadački pohod, piše policija, krenuo je oko 17 sati u jednom kafiću na Trgu sv. Kuzme i Damjana. Ondje je prvo nožem izbo 34-godišnjeg srbijanskog državljanina. Kako su 24sata ranije saznala, radilo se o konobaru. Odmah je pobjegao dalje.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL/Ilustracija

- Nakon toga se udaljio u smjeru Brionske ulice, gdje je nožem ozlijedio još jednog poznanika, 47-godišnjeg srbijanskog državljanina. Ozlijeđeni muškarci prevezeni su u pulsku bolnicu, gdje su zadržani na liječenju zbog teških tjelesnih ozljeda - pišu iz policije.

Napadač (32) je priveden, a u nedljelju u poslijepodnevnim satima, uz kaznenu prijavu predan je pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

Likvidiran mladić (22) u Zagrebu

Tijelo mladića pronađeno je u nedjelju, 12. travnja oko 23 sata na području Šestinskog trga u Zagrebu. Policija sumnja da je riječ o nasilnoj smrti, a osoba koja se povezuje s time je pod nadzorom policije.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Iako policija službeno nije utvrdila identitet žrtve, kako neslužbeno doznajemo, sumnjaju da je riječ o 22-godišnjaku, državljaninu Bosne i Hercegovine. Ubijen je s dva hica iz pištolja u poslovnom objektu u kojem se nalaze bilijarski stolovi i automati.

24sata u posjedu je ekskluzivne snimke uhićenja osumnjičenog za ubojstvo u Šestinama. Uhitili su ga dobro naoružani pripadnici interventne policije, vezali lisicama i ubacili u auto.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:06 Uhićenje u Zagrebu | Video: 24sata Video

- Bili smo u prolazu kad smo vidjeli da policija nekog uhićuje. Mislili smo da je zbog droge ili nešto slično, no tek smo ujutro shvatili što je bilo kad su mediji objavili - rekao je jedan prolaznik i dodao kako su prije toga provalili u objekt.

Kuću čuva pripadnik interventne policije. Na mjestu zločina u tijeku je očevid, a okolnosti koje su dovele do smrti zasad nisu poznate.

Zagreb: U stanu na Šestinskom trgu ubijen muškarac | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Tijelo ubijenog mladića prevezeno je na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi obdukcije.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku, nakon čega će biti poznato više detalja ovog zločina.

Užas kraj Osijeka

Jedan čovjek je životno ugrožen, a drugi uhićen zbog sumnje na pokušaj ubojstva, izvijestili su iz PU osječko-baranjske. Dojavu je policija zaprimila u ponedjeljak u 8.34 sati te hitno izašli na teren.

Ozlijeđena osoba davala je znakove života, a prevezli su je u KBC Osijek. Na mjestu događaja policija provodi istragu, kojom rukovodi zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Osijeku.

OVDJE MOŽETE POTRAŽITI POMOĆ

Usluge zaštite mentalnog zdravlja možete besplatno i bez uputnice dobiti i u savjetovalištima za mentalno zdravlje koje pripadaju županijskim zavodima za javno zdravstvo i zavodu za javno zdravstvo Grada Zagreba, uz predočenje zdravstvene iskaznice.

Njihove kontakte možete vidjeti na sljedećoj poveznici: https://www.hzjz.hr/aktualnosti/adrese-sluzbi-za-mentalno-zdravlje-i-prevenciju-ovisnosti-zupanijskih-zavoda-za-javno-zdravstvo/

Ukoliko su teškoće s kojima se suočavate preplavljujuće i osjećate da Vam je žurno potreban razgovor, možete nazvati sljedeće telefone za pružanje psihološke pomoći:

Telefon za psihološku pomoć 01/48 28 888 | radnim danom 10-22h

Savjetodavna linija za roditelje i djecu, svakim danom od 9 do 20 | za djecu 116 111| za roditelje 0800 0800

U sklopu KBC Zagreb djeluje CENTAR ZA KRIZNA STANJA I PREVENCIJU SUICIDA gdje se može doći bez najave i uputnice između 8 i 20 sati ili nazvati telefonom 01 2376 470 od 0 do 24 sata.