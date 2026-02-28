Tri lica krvavog rata! 'Vođe' su dok se ratuje, a kad to prestane samo su obični tirani i gubitnici

Sva tri lidera, vođe zemalja u ratu - Donald Trump, Benjamin Netanyahu i ajatolah Hamnei - imaju “putra na glavi”, i rat bi im mogao biti brat. Najizravnije se to vidi na izraelskom premijeru Netanyahuu, koji je suočen s nizom optužnica. Pred izraelskim sudom procesuiran je zbog više kažnjivih djela. U prvom predmetu optužen je za pogodovanje telekomunikacijskom divu Bezeq u zamjenu za pozitivno izvještavanje na njihovu portalu, za što bi mogao dobiti kaznu do 10 godina zatvora. U druga dva predmeta tereti ga se za primanje luksuznih darova od bogatih poduzetnika i pokušaj dogovora s izdavačem novina radi slabljenja konkurencije, uz moguću kaznu do tri godine.

