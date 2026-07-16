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AKCIJA u KARLOBAGU

Tri Mađara u pošti krala. Policiji trebalo 16 minuta da ih ulovi...

Piše Bogdan Blotnej,
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Tri Mađara u pošti krala. Policiji trebalo 16 minuta da ih ulovi...
Zagreb: Dvojac opljačkao poslovnicu Hrvatske pošte | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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U Lukovom Šugarju policijski službenici Policijske postaje Karlobag zaustavili su auto mađarske registracijske oznake u kojem su se nalazila tri sumnjiva mađarska državljana. Uhićeni su

Tri Mađara završila su jučer s lisicama na rukama, nakon što su okrali poštanski ured u Karlobagu. Sve se odvijalo oko 12.40 sati, kad su upali u poslovnicu. Dok su dvojica od zaposlenice tražili 'neke informacije', treći je iskoristio nepažnju, ukrao gotovinu i nestao.

- Policija je u 12,44 sati zaprimila dojavu zaposlenice poštanskog ureda u Karlobagu da su joj tri muške osobe iz ureda otuđile novac. 
U 13,00 sati u Lukovom Šugarju policijski službenici Policijske postaje Karlobag zaustavili su osobni automobil mađarske registracijske oznake u kojem su se nalazila tri mađarska državljana - napisali su iz policije.

Upravo je taj sumnjivi trojac opisom odgovarao onome što je rekla žrtva te su uhićeni.

- Kriminalističko istraživanje je u tijeku - kažu iz policije.
 

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