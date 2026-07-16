Tri Mađara u pošti krala. Policiji trebalo 16 minuta da ih ulovi...

Tri Mađara završila su jučer s lisicama na rukama, nakon što su okrali poštanski ured u Karlobagu. Sve se odvijalo oko 12.40 sati, kad su upali u poslovnicu. Dok su dvojica od zaposlenice tražili 'neke informacije', treći je iskoristio nepažnju, ukrao gotovinu i nestao.

- Policija je u 12,44 sati zaprimila dojavu zaposlenice poštanskog ureda u Karlobagu da su joj tri muške osobe iz ureda otuđile novac.

U 13,00 sati u Lukovom Šugarju policijski službenici Policijske postaje Karlobag zaustavili su osobni automobil mađarske registracijske oznake u kojem su se nalazila tri mađarska državljana - napisali su iz policije.

Upravo je taj sumnjivi trojac opisom odgovarao onome što je rekla žrtva te su uhićeni.

- Kriminalističko istraživanje je u tijeku - kažu iz policije.

