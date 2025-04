'Tri optužnice, ali samo jedan grad': AI je izabrao slogane za kampanju Josipe ex Rimac...

Josipa Pleslić vodit će drugorazrednu kampanju, kako bi mogla održati prvorazredni stil svoga života. Ex Rimac, ex “kraljica”, povlači poteze koji su se do jučer činili nezamislivi - upravo je krenula obilaziti srpska sela u okolici Knina (!?) pa kucati od vrata do vrata kako bi osvojila srca birača. U tom je pothvatu ne treba podcjenjivati. Rimac je šarmantna, dopadljiva, zna s ljudima. Voli Brenu, što je u Kninu politički povoljnije nego da voli Rahmanjinova. Što može istaknuti kao slogane? “Vi meni, ja vama”? U Hrvatskoj stvari tako stoje od vrha do dna, svi će je razumjeti. “Ruka ruku mije”? U njenoj je karijeri više dojmljivih sentenci nego u opusu Borisa Maleševića, Bože Skoke i Kreše Macana zajedno. “Di si lipa”? Ona to mirne duše može staviti na svoj izborni plakat, a kao odgovor dodati. “Tu, ispred vaših vrata.” To ni Turudić nije dočekao...

