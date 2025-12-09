Tri praščića i Pinokio uče djecu o lozinkama na internetu, lažnim trendovima i cyberbullingu

Znate li zašto dobra lozinka vrijedi kao i kuća od cigala koju vuk nije mogao otpuhati? O tome se vrlo jednostavno i brzo može naučiti iz - slikovnice. Ovih dana iz tiska je izašla šesta u nizu slikovnica u projektu "Bajke u digitalnom svijetu", koji provodi Centar za nestalu i zlostavljanu djecu u suradnji (CNZD) s IT tvrtkom Combis.

Riječ je o klasičnim bajkama prilagođenim da se bave suvremenim izazovima s kojima se susreću djeca u digitalnom okruženju. Tako se ova šesta, "Carevo novo ruho", bavi pritiskom trendova na društvenim mrežama. Ako djeci kažemo da im video izgleda "lažno" ili da im se trend čini "glup", boje se da će biti isključena. Slikovnica im daje hrabrost da vjeruju vlastitom osjećaju, kažu u Combisu.

Foto: Combis

Važno je da djeca i roditelji razgovaraju

Tri praščića se bave snažnim lozinkama, Pinokio prepoznavanjem lažnih identiteta i online obmana, Ružno pače cyberbullyingom i izgradnjom pozitivne slike o sebi, Crvenkapica prepoznavanjem internetskih predatora, a Ivica i Marica izbjegavanjem online prijevara.

Tomislav Ramljak iz CNZD-a ističe kako je njegovu timu glavna zamisao bila stvoriti odnos povjerenja roditelja i djece, jer je to ključno za prevenciju problematičnih situacija i štetnih ponašanja koje može izazvati online okuženje.

- Ako dijete ima razvijen odnos s roditeljima, reći će im što mu se događa i spriječiti daljnje štetne posljedice, cyberbullying, lošu sliku o sebi... Odnos se, pak, razvija kvalitetnim provođenjem zajedničkog vremena - ističe Ramljak.

Foto: Combis

I roditeljima trebaju dobre informacije

Razmišljajući o projektu, zaključili su kako su predškolska dob i prvi razred idealna dob za prevenciju. Tad se razvijaju i čitanje i kritičko mišljenje, pa im je palo na pamet da iskoriste bajke na kojima smo svi odrasli. No uz ove bajke dolaze i pitanja s odgovorima oko kojih djeca i roditelji mogu kvalitetno razgovarati.

- Sve ove probleme stavljamo u kontekst predivnih starih bajki, ali je važno da ih roditelj čita djeci. Bajke su samo alat za komunikaciju djece i roditelja. Danas je jako važno da i roditelji budu svjesni što se događa i da su oni preduvjet sigurnog odrastanja djece. Prevencija počinje upravo od njih, prvo mi odrasli moramo naučiti neka osnovna pravila. Danas vrijedi pravilo da onoliko koliko učimo dijete prometnim pravilima, dvostruko više vremena treba posvetiti pravilima za snalaženje u online svijetu - zaključuje Ramljak.

Projekt je pokrenut prije pet godina, a slikovnice se mogu nabaviti u knjižarama, na kioscima i online. Projekt je 2023. godine osvojio Hrvatsku veliku nagradu sigurnosti. Cjelokupan prihod donira se CNZD-u za edukativne radionice i zaštitu djece u digitalnom svijetu.