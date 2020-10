Tri srednje škole u Zagrebu su u potpunosti online, 6454 đaka u samoizolaciji, 517 ih je pozitivno

Diljem Hrvatske trenutno su 22 škole privremeno prešle na online nastavu. Kako ističu u Ministarstvu, zaraženih učenika je manje od jedan posto, pa će se redovna nastava pokušati zadržati čim dulje

<p>Redovnu nastavu po Modelu A, prema podacima od ponedjeljka, provodi <strong>1120 škola u Hrvatskoj </strong>(82,41%), a potpuno su zatvorene njih 22 (1,62%), javlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja.</p><h2>Pogledajte video: Škola u doba korone</h2><p>Pod zdravstvenim nadzorom je <strong>150 prosvjetnih djelatnika</strong> (124 ih je u samoizolaciji; 26 je pozitivno) 6454 učenika je u samoizolaciji, 517 je pozitivno, podaci su HZJZ. U Hrvatskoj zasad neće biti uvođenja Modela C za sve škole. Ipak, na online nastavu od dva tjedna prošli se tjedan odlučio MIOC, a ovaj tjedan su na<strong> Model C</strong> prešle još dvije srednje škole: Gimnazija Lucijana Vranjanina i Poštanska i telekomunikacijska škola, te viši razredi u OŠ Matije Gupca i OŠ Augusta Harambašića.</p><p>Županijski stožer u Primorsko-goranskoj županiji predložit će Nacionalnom stožeru Model C za učenike viših razreda i srednje škole ako bude više od 50 novozaraženih dnevno. U tamošnjim školama trenutno su dva razreda u samoizolaciji, jedan u osnovnoj, jedan u srednjoj školi, izvijestio je župan <strong>Zlatko Komadina</strong>. Na pitanje jesu li ovakve mjere pretjerane, odgovorio je:</p><p>- Epidemiolozi nisu za online nastavu, odnosno baš u uvjetima ako se dogodi velika progresija prijenosa virusa u školama tada bi se to razmotrilo. Ne znači da ćemo mi za tri dana prijeći na online nastavu.</p><p>Na online nastavu prelazi i cijelo <strong>pulsko sveučilište</strong>, a koronavirus se probio i u dvije osnovne škole. Ravnateljica OŠ Stoja je u samoizolaciji, javlja <a href="https://www.glasistre.hr/pula/dvije-pulske-skole-na-meti-korone-u-jednoj-u-samoizolaciji-ravnateljica-u-drugoj-13-ucenika-i-8-nastavnika-674003">Glas Istre</a>. </p><p>U osnovnoj školi Monte Zaro u samoizolaciji je 13 učenika, 8 nastavnika, jedan stručni suradnik i dvije pomoćnice u nastavi, pa je nastava za više razreda u sljedeća dva tjedna organizirana online.</p><p>Na nastavu na daljinu prešle su i <strong>Franjevačka klasična gimnazija</strong> u Sinju te Osnovna škola Milana Begovića u Vrlici, kao i jedan razred u OŠ Trilj.</p><p>Zasad nema najave da će se online nastava pokrenuti na razini cijele države, a učitelji razredne nastave ističu kako je posebno za mlađe učenike važno da su što dulje na redovnoj nastavi.</p>