Privatne škole: Učenici nose maske, ali nitko se ne buni. Za online smo sve već pripremili

Ukidanje maski za učenike u školama zasad ne dolazi u obzir, pa ravnatelji uvode kraće sate i više pauza. Razgovarali smo s privatnim školama o tome kako su organizirale nastavu u koroni

<p>Škole se prilagođavaju s epidemiološkim mjerama kako znaju i umiju, uz veću ili manju pomoć <strong>osnivača i ministarstva</strong>. Sa sezonom grijanja u Zagrebu, primjerice, postavlja se pitanje kako će učenici i nastavnici pod maskama izdržati suhi zrak u razredima. <br/> Kako saznajemo, ukidanje maski za učenike viših razreda sigurno neće uskoro doći na red, a ravnatelji smišljaju načine kako da svima ublaže situaciju, od kraćih školskih sati, do što više nastave vani i više pauza. <br/> Roditelji ističu kako se djeca ionako druže poslije i prije nastave, bez maski, no pravila i upute epidemiologa zasad ostaju na snazi, jednako kao i za školske dvorane, Podsjetimo, zbog odredbe da bi u školskim dvoranama izvan nastave zajedno mogla trenirati samo djeca iz istog razreda, većina škola dvorane ove jeseni nije ni iznajmila. To je problem i za sportske klubove i za djecu, koja moraju trenirati u drugim dijelovima grada, a opet se na tim treninzima miješaju.</p><p>Epidemiološke mjere jednako se primjenjuju i u privatnim školama, koje su u nešto boljoj poziciji jer imaju manje djece, te se financiraju i iz privatnih izvora, školarina itd. Razgovarali smo s nekoliko ravnatelja koji ističu kako i nihovi učenici nose maske, te koriste dezinficijense.</p><h2>Virtualne učionice za maturante</h2><p>Privatna srednja škola <strong>Marko Antun de Dominis </strong>u Splitu upisala je 20. generaciju učenika u tri programa (ekonomist, hotelijersko-turistički tehničar i opća gimnazija) koje danas pohađa više od 170 učenika. Za odlične rezultate učenika i dobru organizaciju nastave, ističu, zaslužno je 34 zaposlenika, a od toga 29 nastavnika. U ovoj školskoj godini cilj im je bio stvoriti uvjete da učenici nastavu odrade u prostorima škole, pa su prešli iz jedne u dvije smjene, a građevinskim zahvatima kao što su spajanje po dvije učionice, omogućeno je svakom učeniku da sjedi sam u klupi te da ima odgovarajući razmak. Dezinfekcija ruku se obavlja na ulazu u zgradu, tu je i dezinfekcijska barijera , a mjeri se i temperatura pri ulasku. <br/> - Svaki razred ima i svoje dezinficijense, a maske koriste pri kretanju kroz zajedničke prostorije i za vrijeme malog odmora. Unutar škole smjena se dijeli u dvije skupine koje nemaju kontakt, kako za vrijeme nastave tako ni pri izlazu iz škole. Razrednici su početkom školske godine informirali učenike i roditelje, kako uspješno prilagoditi i prebroditi izazovne situacije ove školske godine, a profesorice kemije i biologije upoznale su učenike sa znanstvenim činjenicama što je to virus, kako se prenosi i kako se najbolje zaštititi, kao i priprema dezinficijensa - istaknula je Jelica Pražen, ravnateljica privatne srednje škole Dominis.<br/> Kako su proljetos uspješno odradili nastavu na daljinu, dodaju iz škole, isti model pripremili su i za eventualno ponovno pokretanje. Online nastavu prilagodili su učenicima s invaliditetom, u slučaju samoizolacije i sportašima, a maturanti osim priprema za Državnu maturu za vrijeme nastave, imaju pripremljene i virtualne učionice iz ispita Državne mature.<br/> - Reakcije roditelja su pozitivne, znaju da ćemo napraviti da njihova djeca imaju najbolje moguće uvjete obrazovanja i očuvanja zdravlja. To potvrđuju i riječi jednog od roditelja koji je poslalo osvrt na rad škole: “...Taj stav da svako dijete vrijedi je neprocjenjiv i ključan u ovoj priči. Takva je škola Dominis. U njoj vrijedi svako dijete i svako dijete dobije krila kakva mu trebaju da poleti dalje u život. …" - kazala je Pražen.</p><h2><x-inline attributes="css:" custom_description="" entity="image" float="" height="auto" model="repository.image" pk="1993073" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-40/dominis-srednja-skola-split-20200918-000002.jpg" title="" width="100%"></x-inline>Nastava na otvorenom</h2><p><strong>Vocabula</strong>, mala je i vrlo agilna splitska škola stranih jezika: ima četvero zaposlenih, petero vanjskih suradnika te dvjestotinjak polaznika godišnje. Nastoje uvijek u ponudi imati nešto posebno drukčije, kao što je Interdisciplinarni pristup učenju stranog jezika. Tim oblikom nastave djecu uče talijanski kroz nogomet, tako što predstavnici Juventusa u Hrvatskoj na nogometnom terenu podučavaju naše male nogometaše talijanskim jezikom. Imaju i arapski jezik s pismom, francuski se usvaja kroz dramu u dramskom studiju, a posebice se pokazao korisnim u situaciju uzrokovanoj koronavirusom segment učenja "Jezika na otvorenom“.<br/> - Tu se, pak, nastava odvija u parku i na zanimljivim gradskim lokacijama, a naglasak je na učenju jezika kroz razne discipline poput tjelesnog, prirode, arhitekture s našim profesorima i dugogodišnjim stručnim turističkim vodičima. Na ovaj način omogućujemo našim učenicima da u prirodnom okruženju usvajaju jezik, a boravkom na otvorenom smanjujemo rizik od zaraze u zatvorenom prostoru što je naš odgovor na trenutnu situaciju vezanu uz epidemiju koronavirusa - rekla je <strong>Luisa Quien</strong> iz Vocabule.<br/> Osim terenske nastave učenici u Vocabuli imaju i virtualne učionice poput Google classrooma gdje im profesori pripremaju zadatke, vježbe, videa, igre, križaljke, slušne vježbe… Nastava se dijelom odvija i kombinirano.<br/> - Kad se nastava odvija u učionici naši učenici su vrlo dobro upoznati sa situacijom tako da se pridržavaju mjera dezinfekcije ruku, propisanog razmaka te nose maske. Profesori koriste i vizire zbog mimike lica pri izgovoru. Pauzu između grupa koristimo da bismo prozračili i dezinficirali učionicu. Kad se nastava odvija kombinirano, odnosno da je dio učenika online putem Skypea ili Zoom alata, a dio fizički prisutno vrlo je bitna dobra koordinacija. Kao ploču koristimo "word" kojeg projiciramo putem tv zaslona ili projektora tako da oni koji su prisutni u učionici također mogu vidjeti i online učenike i ploču te interaktivne materijale - dodala je Quien.</p><h2><x-inline attributes="css:" custom_description="" entity="image" float="" height="auto" model="repository.image" pk="1993077" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-40/vocabula-arapski-nastava.jpg" title="" width="100%"></x-inline>'Djeci je draže da su u školi, čak i s maskama'</h2><p>I u jedinoj zagrebačkoj židovskoj osnovnoj školi <strong>Hugo Kon Lauder</strong> pridržavaju se svih epidemioloških mjera. Učenici maske nose i na hodniku, a kako kaže ravnateljica <strong>Sanja Petrušić Goldstein</strong>, to im svima omogućava veću slobodu kretanja i organizacije nastave.</p><p>- Mi smo mali kolektiv, razredi imaju u prosjeku po 17 učenika, što nam itekako ide u korist. No epidemioloških mjera svi se moramo pridržavati i to ni učenicima ni roditeljima nije nikakav problem. Važno je da zaštitimo zdravlje, a za djecu je najvažnije, kako nam kažu, da su u školi, zajedno i da mogu raditi sa svojim nastavnicima - kaže nam ona. </p><p>Ova škola je već i prije epidemije korone i proljetnog lockdowna bila poznata po uvođenju suvremenih metoda rada, izvrsnim uvjetima (što im, ističe ravnateljica, ističe dobra financijska podloga, od školarina, ali i brojnih europskih projekata), te dobroj organizaciji. Kako kaže Sanja Petrušić Goldstein, online nastavu proljetos, a ni sad, ne provode preko <strong>CARNET-a</strong> koji ima problema s preopterećenjem. Zbog toga provode doslovce svu nastavu, uključujući i produženi boravak, u realnom vremenu. Sada, dok su u školi, djeca koja su iz bilo kojeg razloga kod kuće, nastavu prate preko video-konferencije, s direktnim uključenjem u razred.</p><p>- Djeca ne pohađaju nastavu samo ako su baš bolesna, pa im je teško. Ako su u samoizolaciji, ili mogu pratiti nastavu, obavezna su sudjelovati. U svim učionicama imamo kamere i po dva laptopa za učiteljicu. Preko jednog ona prati djecu koja su kod kuće - tumači ravnateljica. </p><p>Sanja Petrušić Goldstein ističe kako su se oni tijekom cijelog ljeta pripremali za novu školsku godinu, opremali školu novim uređajima, mrežoim i svime potrebnim za online nastavu, ali i nastavu u školi. Svjesna je, kako kaže, da je u javnim školama mnogo toga teško provesti jer ovise o financijama i dobroj volji osnivača, no brojne stvari se mogu provesti čak i u većim kolektivima. No, zaključuje ona, za to je potreban angažman i stalni rad, bez čekanja da rješenja "iznjedre" obrazovne vlasti, koje ionako često ovise o političkim odlukama.</p>