Tri su kandidatkinje za dječju pravobraniteljicu. Sabor bira
Saborski Odbor za obitelj, mlade i sport odlučio je Hrvatskom saboru predložiti tri kandidatkinje za pravobraniteljicu za djecu: Helenu Pirnat Dragičević, Marinu Katanić Pleić i Tatjanu Katkić Stanić.
Nakon tajnog glasovanja na matičnom odboru, na kojem je od 13 članova njih 11 pristupilo glasovanju, izabrane su tri kandidatkinje za pravobraniteljicu za djecu, a koja od njih će biti izabrana odlučit će saborski zastupnici na plenarnoj sjednici Sabora.
Najviše glasova na Odboru za obitelj, mlade i sport dobila je aktualna pravobraniteljica za djecu Helena Pirnat Dragičević koja je dobila 9 glasova, Po 7 glasova dobile su kandidatkinje Marina Katanić Pleić i Tatjana Katkić Stanić.
Predsjednica Odbora Vesna Vučemilović rekla je da su prije toga saslušali ukupno osam kandidatkinja i tako stekli uvid u njihove kompetencije.
Budući da se na plenarnu sjednicu minimalno može poslati dvije kandidatkinje, Odbor je glasovao tajno, a u najuži izbor ušle su one koje su osvojile više od polovice glasova članova Odbora što je, prije samog glasovanja, jednoglasno prihvaćeno.
