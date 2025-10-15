Obavijesti

News

Komentari 0
EVO TKO SU

Tri su kandidatkinje za dječju pravobraniteljicu. Sabor bira

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Tri su kandidatkinje za dječju pravobraniteljicu. Sabor bira
Zagreb: Ususret Svjetskom danu prava djece, pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević obratila se medijima | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Nakon tajnog glasovanja na matičnom odboru, na kojem je od 13 članova njih 11 pristupilo glasovanju, izabrane su tri kandidatkinje za pravobraniteljicu za djecu

Saborski Odbor za obitelj, mlade i sport odlučio je Hrvatskom saboru predložiti tri kandidatkinje za pravobraniteljicu za djecu: Helenu Pirnat Dragičević, Marinu Katanić Pleić i Tatjanu Katkić Stanić.

Nakon tajnog glasovanja na matičnom odboru, na kojem je od 13 članova njih 11 pristupilo glasovanju, izabrane su tri kandidatkinje za pravobraniteljicu za djecu, a koja od njih će biti izabrana odlučit će saborski zastupnici na plenarnoj sjednici Sabora.

MALOLJETNIČKI KRIMINAL U PORASTU Treba li kazniti roditelje nasilnih maloljetnika? Pravobraniteljica: 'Djeca moraju snositi posljedice'
Treba li kazniti roditelje nasilnih maloljetnika? Pravobraniteljica: 'Djeca moraju snositi posljedice'

Najviše glasova na Odboru za obitelj, mlade i sport dobila je aktualna pravobraniteljica za djecu Helena Pirnat Dragičević koja je dobila 9 glasova, Po 7 glasova dobile su kandidatkinje Marina Katanić Pleić i Tatjana Katkić Stanić.

Predsjednica Odbora Vesna Vučemilović rekla je da su prije toga saslušali ukupno osam kandidatkinja i tako stekli uvid u njihove kompetencije.

O TRAGEDIJI U ŠKOLI Pravobraniteljica: 'Djeci treba pristupiti razgovorom i pustiti im da iskažu zbunjenost i tugu'
Pravobraniteljica: 'Djeci treba pristupiti razgovorom i pustiti im da iskažu zbunjenost i tugu'

Budući da se na plenarnu sjednicu minimalno može poslati dvije kandidatkinje, Odbor je glasovao tajno, a u najuži izbor ušle su one koje su osvojile više od polovice glasova članova Odbora što je, prije samog glasovanja, jednoglasno prihvaćeno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Detalji užasa u školi u Zagorju: Slučajno ga ubo nožem u rebra, profesorice mu spašavale život
U KBC-U ZAGREB JE

Detalji užasa u školi u Zagorju: Slučajno ga ubo nožem u rebra, profesorice mu spašavale život

Danas smo imali Dane kruha, po odlasku učenika kući ispred školske dvorane se dogodio nemili događaj. Učenik je zadobio ozljedu, pružena mu je prva pomoć, pozvana je hitna i prevezeno je u bolnicu, rekla nam je ravnateljica
Širi se uznemirujuća snimka iz Splita na kojoj dva dečka tuku starca. Policija: 'Tražimo ih!'
TUKLI I SNIMALI

Širi se uznemirujuća snimka iz Splita na kojoj dva dečka tuku starca. Policija: 'Tražimo ih!'

Na adresu redakcije dobili smo snimku koja je nastala na području Splita gdje dva mladića iz sve snage udaraju starijeg čovjeka koji sjedi na klupi. Treći ih snima. Na snimci je i djevojka
Hamas pogubljuje ljude u Gazi
POKOLJ U GAZI

Hamas pogubljuje ljude u Gazi

Hamas je optužio pogubljene za suradnju s izraelskom vojskom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025