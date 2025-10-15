Tri su kandidatkinje za dječju pravobraniteljicu. Sabor bira

Saborski Odbor za obitelj, mlade i sport odlučio je Hrvatskom saboru predložiti tri kandidatkinje za pravobraniteljicu za djecu: Helenu Pirnat Dragičević, Marinu Katanić Pleić i Tatjanu Katkić Stanić.

Nakon tajnog glasovanja na matičnom odboru, na kojem je od 13 članova njih 11 pristupilo glasovanju, izabrane su tri kandidatkinje za pravobraniteljicu za djecu, a koja od njih će biti izabrana odlučit će saborski zastupnici na plenarnoj sjednici Sabora.

Najviše glasova na Odboru za obitelj, mlade i sport dobila je aktualna pravobraniteljica za djecu Helena Pirnat Dragičević koja je dobila 9 glasova, Po 7 glasova dobile su kandidatkinje Marina Katanić Pleić i Tatjana Katkić Stanić.

Predsjednica Odbora Vesna Vučemilović rekla je da su prije toga saslušali ukupno osam kandidatkinja i tako stekli uvid u njihove kompetencije.

Budući da se na plenarnu sjednicu minimalno može poslati dvije kandidatkinje, Odbor je glasovao tajno, a u najuži izbor ušle su one koje su osvojile više od polovice glasova članova Odbora što je, prije samog glasovanja, jednoglasno prihvaćeno.