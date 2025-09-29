Obavijesti

MALOLJETNIČKI KRIMINAL U PORASTU

Treba li kazniti roditelje nasilnih maloljetnika? Pravobraniteljica: 'Djeca moraju snositi posljedice'

Osijek: Okrugli stol "Vršnjačko nasilje u školi" u organizaciji pravobraniteljice za djecu | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Pirnat Dragičević naglašava kako je ključno da stručnjaci na vrijeme prepoznaju rizike u ponašanjima maloljetnika i primijene rane intervencije

Pravobraniteljica za djecu ocijenila je kako uzroci maloljetničkog nasilja nisu jednostavni i kako se obično radi o kombinaciji više nepovoljnih čimbenika u djetetovu životu te naglasila kako je ključno da stručnjaci na vrijeme prepoznaju rizike i interveniraju.

- Obično se radi o kombinaciji više nepovoljnih čimbenika u životu djeteta, zanemarivanju emocionalnih potreba, nepovoljnim obiteljskim odnosima ili neprimjerenim odgojnim postupcima roditelja - ocijenila je Helenca Pirnat Dragičević za Hinu komentirajući slučajeve maloljetničkog nasilja kojima javnost svjedoči od ljeta, od onog na Bundeku, preko Našica, do Retkovca.  

Značajan je, kaže, i utjecaj vršnjaka i šire društvene okoline, a važnu ulogu imaju i temperament djeteta i prekomjerna izloženost internetu. Pirnat Dragičević naglašava kako je ključno da stručnjaci na vrijeme prepoznaju rizike u ponašanjima maloljetnika i primijene rane intervencije.

Zagreb: U Saboru rasprava o Izvješću o radu pravobraniteljice za djecu
Zagreb: U Saboru rasprava o Izvješću o radu pravobraniteljice za djecu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- To znači provoditi preventivne aktivnosti u široj populaciji djece, ali i sustavno pružati podršku obiteljima i djeci u riziku. Kada dijete pokaže ozbiljne probleme u ponašanju, obitelj mora biti obuhvaćena stručnim mjerama i koordiniranim intervencijama više sustava - navela je.

- Ako dijete razvije intenzivne poremećaje u ponašanju, to je znak da prevencija ili rana intervencija nisu bile dovoljno učinkovite - navela je pravobraniteljica u pisanom odgovoru i dodala kako je tada neophodna intenzivna stručna pomoć kako bi se spriječili daljnji negativni ishodi.

Nije komentirala upit može li se nakon nekoliko spomenutih slučajeva, u kojima je maloljetničko nasilje svojom okrutnošću zgrozilo javnost, govoriti o epidemiji takvog nasilja.

Za brojčane podatke o toj vrsti nasilja uputila je na svoja godišnja izvješća, a u onome za 2024. iščitava se i povećanje broja maloljetnih počinitelja i broja kaznenih djela koja su počinili, ovih posljednjih gotovo za petinu.

Maloljetnički kriminal: Broj počinitelja porastao za 11 posto, a kaznenih djela za gotovo petinu

Podaci MUP-a o kriminalitetu djece i maloljetnika govore o povećanju broja počinitelja za 11,4 posto i broja kaznenih djela za 19,4 posto u odnosu na godinu prije, navodi se u Izvješću o radu pravobraniteljice za djecu za 2024. godinu.

- I dalje dominiraju imovinska kaznena djela, no podaci upućuju i na učestala nasilna ponašanja djece i mladih te na kaznena djela iz područja spolnosti. Visoko su rangirana i kaznena djela povezana sa zlouporabom droge te s korištenjem interneta.

Pravobraniteljica za djecu opetuje važnost prevencije, ali reakciju „svih sustava“ kad do nasilja dođe.

- Počinitelj i žrtva moraju biti obuhvaćeni odgovarajućim stručnim intervencijama, a društvu se mora poslati jasna poruka da je nasilje neprihvatljivo. Djeca također, moraju snositi posljedice svog ponašanja, u skladu s dobi i individualnim osobinama, na način koji ih uči odgovornosti i poštivanju prava drugih osoba - navodi Pirnat Dragičević.

Naglasila je kako su za odgoj djece primarno odgovorni roditelji, ali i da se izdvajanje dijeta iz obitelji koristi samo kao krajnja mjera.

Zagreb: U Saboru rasprava o Izvješću o radu pravobraniteljice za djecu
Zagreb: U Saboru rasprava o Izvješću o radu pravobraniteljice za djecu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Ako sustav socijalne skrbi procijeni da svojim postupcima ili propustima ugrožavaju razvoj djeteta, može primijeniti obiteljsko-pravne mjere, a izdvajanje djeteta iz obitelji koristi se samo kao krajnja mjera. Što se tiče naknade štete prouzročene maloljetnicima, oštećenik se upućuje u građanskopravni postupak, gdje nakon završetka kaznenog postupka može ostvariti svoja prava - odgovorila je pravobraniteljica upitana treba li po službenoj dužnosti 'goniti' roditelje nasilnih maloljetnika da nadoknade štetu osobama kojima maloljetnici nanesu ozljede ili unište imovinu?

