NOVI EXPRESS Dobro je imati na umu da se moć održava mitovima jednako kao i oružjem. Putin je to shvatio do u tančine: njegova mitologija živi i kad mu vojska posrće, a bajka o “jednom narodu” traje i kad ga stvarnost demantira
KOLUMNA DALIBORA MILASA PLUS+
Tri su predsjednika: Zelenski, Trump i Putin. Dva luzera i samo jedan pobjednik
Čitanje članka: 4 min
Rat u Ukrajini traje godinama i još se ne nazire kraj. Ono što je u veljači 2022. trebalo biti “specijalna vojna operacija” od nekoliko dana pretvorilo se u najdulji i najkrvaviji rat u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Između rijeka propagande i mora krvi izdigla su se tri predsjednika: Putin, Zelenski i Trump. Svaki od njih igra svoju igru, no zasad je samo jedan odnio pobjedu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku