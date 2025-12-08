Trilj gradi 160 stanova za priuštivo stanovanje

Dva grada i šest općina u Splitsko-dalmatinskoj županiji dobilo je u ponedjeljak više od 803.000 eura za priuštivo stanovanje i stambeno zbrinjavanje mladih osoba i obitelji, a grad Trilj namjerava na području bivše tvornice Cetinka izgraditi 160 stanova za mlade. Riječ je o sporazumima u okviru Programa sufinanciranja projekata jedinica lokalne samouprave na području ​te županije za izgradnju i/ili rekonstrukciju stambenih jedinica za stambeno zbrinjavanje mladih osoba i mladih obitelji.​

Sredstva u ​iznosu ​većem od 803.000 eura za priuštivo stanovanje dodije​ljena su gradovima Trilju i Visu​, kao i općinama Cista Provo, Gradac, Lokvičići, Lovreć, Milna i Prgomet.

Župan Blaženko Boban ističe da se od sufinanciranja može kupiti zemljište, rekonstruirati obiteljska kuća, kupiti stan ili kuću, te izraditi projektnu dokumentaciju.

Podsjetio je kako županija koristi niz mjera, uz program priuštivog stanovanja provodi se i "Tu je tvoj dom" u kojem su do sada potpisali 421 ugovor s obiteljima s oko 1000 djece. Iz proračuna su za to izdvojili nešto manje od 5,5 milijuna eura.

U idućoj godini će krenuti s novim projektima stanova koji su nekada služili učiteljima u Dalmatinskoj zagori i na otocima. Njih će se urediti i raspisati javni poziv mladim obiteljima, a nadaju se da će na raspolaganju imati 50-ak stanova.

"Po statističkim podacima Sinj i Imotski su prošle godine zabilježili prirodni prirast. Ako svi nastavimo raditi u tom smjeru, nadam se da Dalmatinska zagora više neće biti prazna niti će naši otoci biti napušteni. Zato pozivamo čelnike lokalnih zajednica koji se nisu javili na poziv da se prijave na sljedeći", poručio je Boban.

Gradonačelnik Trilja Ivan Bugarin rekao je da će 102.000 eura iskoristiti za projektiranje zgrada na području bivše tvornice Cetinka, dok će ostali dio biti za otkup zemljišta. U nekadašnjoj tvornici Cetinka projektirano je ukupno 160 stanova za mlade obitelji, a ugovor o zgradi sa 22 stana već su sklopili s Ministarstvom graditeljstva i državne imovine.

"Očekujem da ćemo početkom iduće godine krenuti u izgradnju te zgrade, a u iduće tri godine na mjestu Cetinke planiramo izgraditi 160 stanova za mlade obitelji do 45 godina starosti", kaže Bugarin.