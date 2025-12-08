Obavijesti

News

Komentari 0
DODIJELILI SREDSTVA

Trilj gradi 160 stanova za priuštivo stanovanje

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Trilj gradi 160 stanova za priuštivo stanovanje
2
Foto: Zvonimir Barisin

Sredstva u ​iznosu ​većem od 803.000 eura za priuštivo stanovanje dodije​ljena su gradovima Trilju i Visu​, kao i općinama Cista Provo, Gradac, Lokvičići, Lovreć, Milna i Prgomet

Dva grada i šest općina u Splitsko-dalmatinskoj županiji dobilo je u ponedjeljak više od 803.000 eura za priuštivo stanovanje i stambeno zbrinjavanje mladih osoba i obitelji, a grad Trilj namjerava na području bivše tvornice Cetinka izgraditi 160 stanova za mlade. Riječ je o sporazumima u okviru Programa sufinanciranja projekata jedinica lokalne samouprave na području ​te županije za izgradnju i/ili rekonstrukciju stambenih jedinica za stambeno zbrinjavanje mladih osoba i mladih obitelji.​ 

Sredstva u ​iznosu ​većem od 803.000 eura za priuštivo stanovanje dodije​ljena su gradovima Trilju i Visu​, kao i općinama Cista Provo, Gradac, Lokvičići, Lovreć, Milna i Prgomet.

Župan Blaženko Boban ističe da se od sufinanciranja može kupiti zemljište, rekonstruirati obiteljska kuća, kupiti stan ili kuću, te izraditi projektnu dokumentaciju.

Podsjetio je kako županija koristi niz mjera, uz program priuštivog stanovanja provodi se i "Tu je tvoj dom" u kojem su do sada potpisali 421 ugovor s obiteljima s oko 1000 djece. Iz proračuna su za to izdvojili nešto manje od 5,5 milijuna eura. 

VODIČ ZA PRIUŠTIVO STANOVANJE Bačić pokreće gradnju 10.000 jeftinijih stanova! Evo tko može do njih i pod kojim uvjetima...
Bačić pokreće gradnju 10.000 jeftinijih stanova! Evo tko može do njih i pod kojim uvjetima...

U idućoj godini će krenuti s novim projektima stanova koji su nekada služili učiteljima u Dalmatinskoj zagori i na otocima. Njih će se urediti i raspisati javni poziv mladim obiteljima, a nadaju se da će na raspolaganju imati 50-ak stanova.

"Po statističkim podacima Sinj i Imotski su prošle godine zabilježili prirodni prirast. Ako svi nastavimo raditi u tom smjeru, nadam se da Dalmatinska zagora više neće biti prazna niti će naši otoci biti napušteni. Zato pozivamo čelnike lokalnih zajednica koji se nisu javili na poziv da se prijave na sljedeći", poručio je Boban.

Gradonačelnik Trilja Ivan Bugarin rekao je da će 102.000 eura iskoristiti za projektiranje zgrada na području bivše tvornice Cetinka, dok će ostali dio biti za otkup zemljišta. U nekadašnjoj tvornici Cetinka projektirano je ukupno 160 stanova za mlade obitelji, a ugovor o zgradi sa 22 stana već su sklopili s Ministarstvom graditeljstva i državne imovine.

"Očekujem da ćemo početkom iduće godine krenuti u izgradnju te zgrade, a u iduće tri godine na mjestu Cetinke planiramo izgraditi 160 stanova za mlade obitelji do 45 godina starosti", kaže Bugarin.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Andrea prijavila nasilje, policija stavila krivi datum. Prijavu su odbacili. Nakon toga je ubijena
DVOSTRUKO UBOJSTVO

Andrea prijavila nasilje, policija stavila krivi datum. Prijavu su odbacili. Nakon toga je ubijena

Andreja K. je 2024. prijavila da ju je bivši muž fizički ozlijedio dok su bili u braku. Zbog krivog datuma je sud mogao samo odbaciti prekršajnu prijavu protiv bivšeg supruga, koji sjedi u zatvoru zbog njenog ubojstva
VIDEO Evo tko je tip koji je gazio ruže za ubijene žene na Trgu! Snimili su ga među moliteljima
SKANDAL NA TRGU

VIDEO Evo tko je tip koji je gazio ruže za ubijene žene na Trgu! Snimili su ga među moliteljima

Ruže je tamo postavila umjetnica Arijana Lekić-Fridrih, a njih 38 simbolizira 38 ubijenih žena u zadnje tri godine. Na snimci se vidi kako muškarac namjerno gazi po ružama
Klečavac i gazitelj ruža oglasio se o sramotnom činu na Trgu: Pogledajte što je sve nadrobio
POKUŠAVA OPRAVDATI KUKAVIČKI ČIN

Klečavac i gazitelj ruža oglasio se o sramotnom činu na Trgu: Pogledajte što je sve nadrobio

Nakon vala osuđujućih reakcija, Kumerle se oglasio videom u kojem pokušava opravdati svoj postupak. Nazvao ga je "spontanim performansom"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025